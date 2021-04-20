Прем’єр-міністр Маріо Драгі та міністр здоров’я Роберто Сперанца оголосили нові карантинні правила в Італії, із 26 квітня 2021 року. Більшість регонів Італії повертається у жовту зону.

Пріоритет матимуть заходи, які можна проводити на відкритому повітрі, адже так вірус передається набагато менше, ніж у закритому приміщенні.

Вакцинація від коронавірусу

Вирішальним для відновлення життя Італії, за словами прем’єр-міністра, була кампанія по вакцинації. «У багатьох випадках вона дала позитивні результати, у деяких — деякими негативні сюрпризи. Проте вона стала фундаментальною для прийняття рішень» – озвучив Драгі.

Прем’єр-міністр наголосив, що намір уряду вакцинація 80 відсотків населення до осені.

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Незмінні правила

Комендантська година починатиметься після 22:00, зберігається обов’язок носити захисні маски.

Уряд закликає продовжувати дотримуватися міжособової дистанції.

Переїзд між комунами і регіонами

Дозволено переїжджати між регіонами з однаковим кольором ризику поширення коронавірусу. Для переїзду між регіонами із різними кольорами ковід-ризику потрібно мати “Зелений пропуск” (у наступних публікаціях читайте у чому він полягає).

Школи відкриваються для очного навчання

У посиленій жовтій та помаранчевій зоні школа повністю повернеться до очного навчання. В червоній зоні навчатимуться за шкільними партами щонайменше 50% старшокласників.

Існує можливість повернення до очного навчання в університетах.

У наступний місяць до очного навчання повернуться 8,5 мільйона італійських учнів. До цього старші класи частково вчилися на дистанції.

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Відкриваються бари та ресторани

Із 26 квітня ресторани будуть відкриті на обід і вечерю ввечері, починаючи з тієї ж дати, але лише за столиками на відкритому повітрі.

Пляжі

Із 15 травня відкриваються обладнані пляжі.

Відкриваються кінотеатри та театри та шоу

З 26 квітня театри, кінотеатри та шоу на відкритому повітрі відкриють повністю.

У приміщенні вони працюватимуть з обмеженням кількості учасників із дотриманням карантинних протоколів.

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Басейни та спортзали

Із 15 травня запрацюють басейни надворі.

Тренажерні та спортзали працюватимуть із 1 червня.

Ярмарки працюватимуть із 1 липня

Під час пресконференції у Палаццо Кіджі, міністр Сперанца передбачав, що виставкова діяльність зможе відновитись з 1 липня.

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