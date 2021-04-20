Прем’єр-міністр Маріо Драгі та міністр здоров’я Роберто Сперанца оголосили нові карантинні правила в Італії, із 26 квітня 2021 року. Більшість регонів Італії повертається у жовту зону.
Пріоритет матимуть заходи, які можна проводити на відкритому повітрі, адже так вірус передається набагато менше, ніж у закритому приміщенні.
Вакцинація від коронавірусу
Вирішальним для відновлення життя Італії, за словами прем’єр-міністра, була кампанія по вакцинації. «У багатьох випадках вона дала позитивні результати, у деяких — деякими негативні сюрпризи. Проте вона стала фундаментальною для прийняття рішень» – озвучив Драгі.
Прем’єр-міністр наголосив, що намір уряду вакцинація 80 відсотків населення до осені.
Читайте також: В Італії назвали умови відкриття кордонів для туристів влітку
Незмінні правила
Комендантська година починатиметься після 22:00, зберігається обов’язок носити захисні маски.
Уряд закликає продовжувати дотримуватися міжособової дистанції.
Переїзд між комунами і регіонами
Дозволено переїжджати між регіонами з однаковим кольором ризику поширення коронавірусу. Для переїзду між регіонами із різними кольорами ковід-ризику потрібно мати “Зелений пропуск” (у наступних публікаціях читайте у чому він полягає).
Школи відкриваються для очного навчання
У посиленій жовтій та помаранчевій зоні школа повністю повернеться до очного навчання. В червоній зоні навчатимуться за шкільними партами щонайменше 50% старшокласників.
Існує можливість повернення до очного навчання в університетах.
У наступний місяць до очного навчання повернуться 8,5 мільйона італійських учнів. До цього старші класи частково вчилися на дистанції.
Читайте також: Доглядальниці в Італії можуть вакцинуватися від Covid-19 разом із підопічними
Відкриваються бари та ресторани
Із 26 квітня ресторани будуть відкриті на обід і вечерю ввечері, починаючи з тієї ж дати, але лише за столиками на відкритому повітрі.
Пляжі
Із 15 травня відкриваються обладнані пляжі.
Відкриваються кінотеатри та театри та шоу
З 26 квітня театри, кінотеатри та шоу на відкритому повітрі відкриють повністю.
У приміщенні вони працюватимуть з обмеженням кількості учасників із дотриманням карантинних протоколів.
Читайте також: Італія хоче вийти на пів мільйона щеплень за день
Басейни та спортзали
Із 15 травня запрацюють басейни надворі.
Тренажерні та спортзали працюватимуть із 1 червня.
Ярмарки працюватимуть із 1 липня
Під час пресконференції у Палаццо Кіджі, міністр Сперанца передбачав, що виставкова діяльність зможе відновитись з 1 липня.
Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть сторінку у Facebook , або сторінку в Instagram та слідкуйте за публікаціями.