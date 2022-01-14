Грінпіс стає обов’язковим для отримання базового доходу в Італії (reddito di cittadinanza).

Це нововведення запроваджує бюджет Італії на 2022 рік та указ від 7 січня, який посилює правила ковід-сертифікації.

На їх основі, одержувачі субсидії зобов’язані постійно відвідувати центри зайнятості, але для входу в приміщення вони повинні пред’явити зелену перепустку.

Отже, невакциновані залишаться без цього виду соціальної допомоги.

Нагадую, що в Італії усі працюючі в Італії вже кілька місяців повинні пред’являти Green pass, а тепер це правило поширюється на безробітних, які отримують базовий дохід.

Нагадуємо, що в Італії для входу до банку чи поштового відділення, чи будь-якої іншої фінансової установи, також необхідно пред’явити зелений сертифікат.

Аналізуючи дані про щеплення населення, можна припустити, що близько 10% одержувачів базового доходу на цей час не мають зеленої перепустки, тому що вони не були щеплені або одужали від коронавірусу.

Це приблизно 100 тисяч бенефіціарів.

Нині цю субсидію отримують близько 1,3 мільйона сімей, з низ 30% вважаються працездатними і тому зобов’язані ходити у центри зайнятості.