Ось куди українці можуть поїхати по безвізу цього літа

Чотири роки тому для громадян України по безвізу одночасно відкрилися одразу 30 країн Європи: держави Шенгену та чотири нешенгенські країни ЄС скасували для нас візові вимоги для короткострокових поїздок.

Українцям сподобався безвіз з Європейським Союзом, і для багатьох він справді відкрив двері до Європи – наприклад, у Харкові частка людей, що побували в Європі, за два роки зросла з 8% до 21%. Загалом за перші 2,5 роки безвізу ним скористалися мільйони, і при цьому щодо України жодного разу не спрацював запобіжник “механізму призупинення”, тобто масових порушень правил в’їзду з боку наших громадян не було.

Такі зміни тривали б і досі, якби не світова пандемія. COVID-19 суттєво обмежив дію безвізу (хоча ніколи не припиняв його повністю!), і лише зараз з’явилася надія на повернення “безвізу для всіх”, такого ж або принаймні схожого на той, який був до 2020 року.

Тому варто розібратися, як і хто відновлює свободу в’їзду для громадян України, які додаткові умови висувають для мандрівників, а також чого чекати найближчим часом.

Поїздки по безвізу потрібніне лише Україні

Найкращий друг безвізу – це літо, тобто пора туристичних подорожей.

Країни ЄС, які критично залежать від туристів – Болгарія, Хорватія, Кіпр та навіть Греція, яка є частиною Шенгенської зони, – перед початком сезону відпусток вже скасували заборони на “некритичні” подорожі для громадян України.

Греція та Болгарія відновили безвізовий проїзд українцям за наявності одного з трьох типів довідок: негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19 з перекладом англійською, який зроблений не раніше ніж за 72 години до в’їзду, або сертифікату про завершення вакцинації не раніше ніж за 14 днів до дати в’їзду, або довідки про перенесену коронавірусну хворобу та одужання чи наявність відповідних антитіл з перекладом англійською.

Греція окрім цього вимагає зареєструватись перед подорожжю на спеціальному порталі.

Хорватія також приймає вищезазначені довідки і зобов’язує зареєструватися перед вильотом. Але крім цього дозволяє надати результат швидкого антиген-тесту на COVID-19 або навіть пройти таке тестування в аеропорту.

Кіпр вимагає попередньої реєстрації і приймає лише негативний результат ПЛР-тесту, а по прильоту зобов’язує пасажирів пройти платне тестування повторно.

Окремо варто виділити Угорщину, яка ще у червні 2020 року дозволила іноземцям (у тому числі українцям) в’їзд у 30-кілометрову зону біля кордону на 24 години без карантину, а також транзит своєю територією – і це правило досі діє, хоча й не без проблем через пропускну здатність прикордонних КПП. А 10 червня 2021 року Україна досягла домовленості з Угорщиною про взаємне визнання сертифікатів вакцинації проти коронавірусу, що дозволяє вакцинованим українцям подорожувати власне до Угорщини в рамках безвізу.

Але якщо ви вакциновані – можливостей для безвізових подорожей відкривається значно більше!

Сертифікати вакцинації

З 7 червня Іспанія відкрила кордони для туристів з-поза меж ЄС, але тільки для вакцинованих. Прийнятними для подорожі вважаються вакцини, затверджені Європейським агентством з лікарських засобів EMA (Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson) або схвалені для екстреного застосування ВООЗ (Covishield, CoronaVac) – тобто усі вакцини, доступні в Україні.

Так само Франція з 9 червня скасувала обмеження лише для мандрівників із сертифікатами повної вакцинації – але тільки для тих, хто отримав щеплення вакцинами, визнаними EMA, тож за бортом, принаймні поки що, залишаються українці, які отримали щеплення Covishield і CoronaVac, яким нині щеплять наймасовіше.

Проте людей, які отримали обидві дози щеплення, в Україні недостатньо навіть для того, щоби відповідати вимогам Іспанії, тому турагентства поки не поспішають продавати туди тури.

Та й лишається під питанням, як на практиці європейські прикордонники визнаватимуть українські довідки, тобто сертифікати про вакцинацію.

І ця дата вибрана невипадково, адже в той самий день у всіх країнах ЄС запрацюють європейські цифрові сертифікати COVID-19. Так само, як і в ЄС, наші цифрові або паперові сертифікати повинні мати QR-коди, щоби прикордонник міг перевірити за ними проведену вакцинацію.

В ЄС “ковідні сертифікати” міститимуть більше інформації, ніж просто дані про щеплення.

Вони мають слугувати також доказом наявності негативного тесту чи імунітету після перенесеної хвороби. Власники європейських сертифікатів, подорожуючи по ЄС, зможуть не проходити тестування або карантин.

Якщо вірити ексочільнику МОЗ Максиму Степанову, аналогічний вміст повинні мати і українські сертифікати (інформація про вакцину, ПЛР або перенесену хворобу) – однак не зрозуміло, що буде внесено до них по факту. Зрештою, для відновлення безвізових поїздок найважливішим є саме інформація про щеплення.

Які переваги дасть українцям запровадження таких “електронних довідок”?

По-перше, їх вже визнають у Молдові, Туреччині та Угорщині, яка є частиною Шенгенської зони.

По-друге, МЗС може (і буде) вести переговори з іншими країнами щодо взаємного визнання сертифікатів та поповнювати нашу скарбничку “відновленого безвізу”.

А по-третє, з ними українці, щеплені вакцинами Pfizer або AstraZeneca, матимуть шанс повернутися до відкриття кордонів одразу з усіма країнами ЄС, якщо український уряд справді створить систему “ковідних сертифікатів”, яка відповідатиме європейським.

Проблема підробок

На жаль, ефективність української бюрократії у боротьбі з ковідом – нижча за середню. Навіть залишаючи поза розглядом питання власне протидії хворобі, ми весь рік спостерігали постійну плутанину з карантинними нормами, правилами перетину кордону, а зараз – із процесом вакцинації.

Це викликає сумніви у здатності влади швидко впровадити сертифікат, визнаний на міжнародному рівні. Втім, рано чи пізно це все одно станеться.

Поки що ж в Україні видають лише Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Його можна отримати тільки в паперовій формі, і це свідоцтво не є сертифікатом у розумінні ЄС. Тому його валідність у країнах Євросоюзу, зокрема у тій же Іспанії чи Франції, не гарантована.

Питання захищеності сертифікатів особливо актуальне для України, якщо згадати, що в нас існують цілі бізнеси з підроблення довідок про результат ПЛР-тестів, і в сусідніх країнах про це чудово знають.

Поки що на нашому боці – спад захворюваності у нас і в ЄС, вакцинація, літо, економіка, принципи Євросоюзу, для якого свобода пересування є наріжним каменем, а також всезагальний попит на подорожі після паузи.

Однак ризики не скасовані. Будь-якої миті може з’явитися новий штам або початися інша хвиля.

Нові вимоги та документи обов’язково призведуть до плутанини на кордонах, а спроби підробки, якщо будуть масовими, в теорії можуть призвести аж до призупинення безвізу, а більш реально – до депортації того, кого зловили на підробці.

Тому варто організовувати подорожі з урахуванням цих ризиків:

Їдьте в подорож зараз, якщо є така можливість. Планувати наперед тепер непросто, якщо взагалі можливо.

Вакцинуйтеся. Вакцина відкриє вам якщо не всі, то деякі кордони принаймні на рік наперед.

Уважно перевіряйте правила в’їзду безпосередньо перед подорожжю, бажано в кількох джерелах.

Не намагайтеся обдурити систему підробною довідкою. Це може обернутися зірваною подорожжю і закриттям для в’їзду до ЄС на роки.

Автори: Катерина Кульчицька, Павло Кравчук, аналітичний центр “Європа без бар’єрів”

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