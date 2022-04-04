Права українських дітей-біженців в Італії

Батьки, що втікаючи від війни, приїхали в Італію із дітьми ви повинні знати наступне:

Документи для українських дітей-біженців в Італії

Якщо ваша дитина не має українських документів, ви повинні звернутися в одне із трьох консульств України в Італії (у Римі, Мілані чи Неаполі) та внести дані дитини у ваш паспорт.

Для внесення до закордонного паспорта інформації про дитину, її законний представник має подати такі документи:

закордонний паспорт законного представника (батька, матері, опікуна або піклувальника);

свідоцтво про народження (у разі відсутності свідоцтва про народження законний представник може подати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження);

дві фотокартки дитини розміром 3,5 х 4,5 см;

документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (рішення суду про встановлення опіки або піклування).

Пізніше ви повинні будете звернутися у поліцейського управління для вироблення дозволу на проживання дитині.

Медичне обслуговування дітей

Діти мають право на медичне обслуговування. Ви повинні звернутися в центр прийому українців, поліклініку у вашому місті (ASL), та виробити собі та дитині посвідчення STP. Це посвідчення дає можливість отримувати увесь спектр медично допомоги.

Ваші діти мають можливість безкоштовно зробити вакцинацію.

Вартість послуги стоматолога в Італії не покривається державою, тому ви не можете отримати їх за зниженими цінами. Проте, завдяки солідарності італійських лікарів, ви можете відвідати дантиста, знайшовши найближчий стомат кабінет на інтерактивній карті. Більше інформації шукайте тут.

Навчання

Усі діти зобов’язані ходити в італійську загальноосвітню школу. Батьки не вправі вирішувати віддавати дитину в італійську школу, чи ні. Відвідання школи є обов’язковим. Тому, зверніться в найближчу школу і вашу дитину запишуть у клас, який відповідає її віку, або на рік менший.

Навчання в українських суботніх/недільних школах. За бажання, ви можете віддати дитину в українську школу. В Італії вони є у різних містах, але на жаль, не в усіх. Список українських шкіл знайдете тут.

Фінансова допомога

Дітям належить фінансова допомога у розмірі 150Є на місяць протягом трьох місяців. На даний час, італійська влада ще не повідомила процедуру її отримання. Слідкуйте за публікаціями на моїй сторінці.

Дозвілля

В Італії гуртки та спортивні школи для дітей платні. Проте, існує ряд проєктів, які дозволяють безкоштовно організувати дозвілля дітей.

Наприклад:

у Мілані організовано курси італійської мови для дітей та батьків. Запис на номером 327 54 322 68 centromilandonna3@telefonodonna.it.

у Castelfranco Veneto спортивна організація Sport Target Karate пропонує безкоштовні заняття карате українським дітям і молоді віком від 5 до 16/17 років. Потрібно мати довідку від лікаря, що дозволяє зайняття спортом. Інфо за телефоном 347 0762213, info@sporttarget.it

у Бреші діє дитячий клуб, який пропонує ігри, розваги, і нові знайомства. За інформацією звертайтеся на номер +39 3899060893

Маріанна Сороневич

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