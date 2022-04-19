Українські підручники з 1 до 11 класу можна завантажити до безкоштовно

Батьк мають можливість безкоштовно звантажити українські підручники. Каталог пропонує понад 70 книжок з 1 до 11 класу.

Завдяки угоді італійського видавництва Lattes Editori та українського Ranok українські діточки мають можливість безкоштовно звантажити понад 70 українських підручників.

Каталог пропонує підручники для учнів різного віку, від 1 до 11 класу у вільному доступі у форматі pdf.

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Ця ініціатива передусім передбачена для українських учнів та вчителів, які рятуючись від військового конфлікту, знайшли притулок в Італії.

Книги, упорядковані по класах та предметах можна звантажити із веб-сайту Lattes.

Нагадую, усі діти які приїхали в Італію повинні бути записані в італійську школу. Для цього достатньо звернутися в адміністрацію конкретного навчального закладу. Крім того, в Італії діють українські суботні та недільні школи.

Їх адреси знайдете тут:

Маріанна Сороневич

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