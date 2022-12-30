У 2023 зарплата доглядальниць та домашніх працівниць в Італії підвищується на 80-145 Є на місяць

Із січня 2023 зарплата доглядальниць та домашніх працівниць в Італії підвищується на 80-145 євро на місяць.

Хороші новини для опікунок і домашніх працівниць в Італії. З початку 2023 року їх зарплатня суттєво підвищується. Про це повідомляє “Українська газета в Італії”.

Перерахунок мінімальних зарплат доглядальників і домашніх помічників відбувається щороку на його початку. Він зумовлений рівнем інфляції.

Підвищення зарплати нараховується з першого дня року. Якщо працівниці не отримують очікуваного підвищення із першою зарплатою, роботодавці повинні виплатити на заборгованість у наступний місяць.

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Підвищення зарплати для доглядальниць та домашніх працівниць в Італії

Найбільше підвищення отримають доглядальниці, які проживають у домі роботодавця.

Наразі мінімальна місячна зарплата доглядальниці рівня «C Super» становить 1026 євро). Збільшення їх зарплати становитиме 23,4%.

Зарплати домашніх працівників у 2023 році не підвищать для:

Робітниці, які виконують погодинну роботу, наприклад – прибирання приватного житла, підвищення зарплатні не відчують. Згідно з Національним контрактом, їх мінімальна зарплатня становить 4,83 євро. Однак багато сімей платять покоївкам вищу погодинну оплату, тому підвищення їх оплати залежатиме від роботодавця.

Підвищення стосуватиметься лише працівників, зайнятих за постійним контрактом. Домашні працівники, які виконують роботу по Libretto Famiglia (яка передбачає фіксовану погодинну ставку десять євро за годину, внески INPS та страхування Inail), підвищення не отримають.

Підвищення зарплати домашніх працівників у 2023 році

У цій таблиці ви можете ознайомитися з очікуваним підвищенням зарплати домашніх працівників в Італії у 2023 році та порівняння із її розміром у 2022. З неї видно, що її підвищення коливається в межах 109–145Є і залежить від рівня кваліфікації працівника.

Слід зазначити, що розмір соціальних внесків INPS (контрибутів) також збільшується у 2023 році. Вони також щорічно коригуються на основі очікуваної інфляції.

Увага, розмір підвищення враховує місячну зарплату, відпускні, ліквідаційні TFR тринадцяту зарплату та контрибути. Тобто, на руки ви отримуватимете меншу суму, в залежності від домовленостей із роботодавцем. Наприклад, чи отримуєте ви частку TFR разом із зарплатою, чи ні.

Таким чином, доглядальниця, яка проживає із роботодавцем і має контракт найвищого рівня «C Super» заробить у 2023 році до 18 752 євро на рік.

Підготувала Маріанна Сороневич

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