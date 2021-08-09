В Італії ввели ковід-сертифікат – Green Pass – обов’язковим для відвідання ряду громадських закладів, а з першого вересня – в міжміському громадському транспорті та університетах.

Зелений паспорт доводить вакцинацію, тестування або одужання від коронавірусу.

Ковід-сертифікат після вакцинації

Для отримання паспорта достатньо отримання першої дози вакцини, якщо ви перехворіли на коронавірус не більше шести місяців тому.

Для тих хто не хворів на коронавірус, можуть отримати тимчасовий Green Pass після першої дози вакцини, який буде дійсним із 15 дня після вакцинації і до введення другої дози вакцини.

Постійний Green Pass, тривалістю 270 днів можна отримати після другої дози вакцини.

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Що робити тим, хто не хоче піддавати себе імунізації?

Для них надана можливість отримання короткотривалих зелених паспортів, які видають на основі негативного тесту на коронавірус.

Після введення Зеленого паспорта італійський уряд зменшив вартість швидких тестів, які проводять в аптеках. Ціна знизилася із 22 15 євро. Для молоді 12-18 років він коштуватиме 8 Є.

Термін дії Зеленого паспорта на основі негативного аналізу на коронавірус складає 48 годин.

Тобто, особам, що відмовляються від вакцинації, які хотіли б піти в театр, на концерт, чи стадіон тощо, достатньо зробити перед цим аналіз в аптеці.

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Нагадаємо, у Франції з 21 липня “паспорти здоров’я” стали обов’язковим документом для доступу у місця культури й відпочинку. З серпня їхнє застосування хочуть розширити на ресторани й подорожі потягом та літаком.

Після цього оголошення стрімко зросла кількість охочих вакцинуватися, також в низці міст пройшли протести проти “паспортів здоров’я”.

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