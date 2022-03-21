Інформація для українських біженців в Італії, що приїхали у регіон Абруццо

Подаємо корисну інформацію для біженців з України по регіонах і провінціях Італії. У цій статті знайдете корисне інфо для тих, що приїхали у регіон Абруццо. Якщо ви зупинилися у провінціях Аквіла, Кьєті, Пескара, Терамо, переходьте по лінках і ситайте потрібну вам інформацію.
Корисна інформація для українських біженців на сайті Міністерства внутрішніх справ Італії:
Корисна інформація для українських біженців на сайті Департаменту з питань цивільного захисту населення.
Корисна інформація для українських біженців на сайті регіону Абруццо
Тут ви знайдете інформацію:
- Як знайти житло?
- Як прийняти вдома громадянина України?
- Що робити для профілактики COVID-19?
- Чи потрібно робити інші щеплення?
- Яку медичну допомогу я можу отримати в Італії?
Маріанна Сороневич
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