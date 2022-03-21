Інформація для українських біженців в Італії, що приїхали у регіон Абруццо

Подаємо корисну інформацію для біженців з України по регіонах і провінціях Італії. У цій статті знайдете корисне інфо для тих, що приїхали у регіон Абруццо. Якщо ви зупинилися у провінціях Аквіла, Кьєті, Пескара, Терамо, переходьте по лінках і ситайте потрібну вам інформацію.

Корисна інформація для українських біженців на сайті Міністерства внутрішніх справ Італії:



Корисна інформація для українських біженців на сайті Департаменту з питань цивільного захисту населення.

Корисна інформація для українських біженців на сайті регіону Абруццо

Тут ви знайдете інформацію:

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Як прийняти вдома громадянина України?

Що робити для профілактики COVID-19?

Чи потрібно робити інші щеплення?

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Маріанна Сороневич

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