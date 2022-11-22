Італійська сім’я просить мене працювати під час різдвяних канікул. Які мої права?

Італійська сім’я в якій я працюю, просить мене супроводжувати їх під час різдвяних канікул. Які мої права? – питають читачі.

Важливо зазначити: роботодавці не можуть вимагати від домашнього працівника працювати «на виїзді», тобто – слідувати за сім’єю роботодавця в інший дім, під час відпустки працівника.

Крім того, можливість переїзду і роботи на певний період в інших локаціях, повинна б бути передбачена в робочому контракті працівника.

Однак, ця клаузула не є обов’язковою, тому роботодавець має право просити працівника слідувати за ним у відпустку.

Якщо в контракті роботодавець не вказав таку можливість, він повинен виплачувати працівникові добові. Тобто мінімальна поденна зарплата збільшується на 20%.

Якщо можливість роботи поза домом на період відпустки була вказана робочому контакті, роботодавець підвищувати зарплату не зобов’язаний.

У будь-якому випадку, слід пам’ятати, що навіть для роботи поза домом, діють ті ж самі правила щодо щотижневого відпочинку, понаднормової роботи у вихідні та святкові дні.

Крім того, роботодавець зобов’язаний відшкодувати витрати на переїзд в інше місто.

Статтю для Іноземців в Італії підготувала юрист Федеріка Мерло

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