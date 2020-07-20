Італія заборонила в’їзд з 13 країн з-поза меж ЄС через коронавірус

Італія тимчасово заборонила в’їзд на свою територію та пряме й непряме авіасполучення з 13 країнами з-поза меж ЄС, які віднесла до “червоної зони”. України у цьому списку немає.

Як повідомляє “Європейська правда”, про це йдеться у постанові міністерства охорони здоров’я Італії.

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“У світі пандемія зараз у розпалі. Ми не можемо знехтувати жертвами, принесеними італійцями у попередні місяці, тому будемо діяти максимально обережно”, – зазначив міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца, коментуючи рішення.

Документ передбачає заборону в’їзду на територію Італії, у тому числі транзитного, людям, які в останні 14 днів відвідували такі країни як Вірменія, Боснія та Герцеговина, Північна Македонія, Молдова, Бразилія, Чилі, Перу, Бангладеш, Бахрейн, Оман, Кувейт, Панама та Домініканська Республіка.

Це включає також призупинення прямого чи непрямого авіасполучення з цими країнами.

Жодна з цих країн не входить і до “зеленого списку” ЄС.

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Нагадаємо, Європейський союз з 1 липня дозволив в’їзд деяким туристам з так званого “безпечного” списку, в який увійшли 15 країн.

Італія з цієї дати не скасовувала заборону на поїздки для “третіх країн” зі списку, побоюючись, що це призведе до “нового ланцюга заражень”.

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