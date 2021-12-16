Правила перетину кордону Італії громадянами України з 16 грудня 2021 року до 31 січня 2022 року.

Україну віднесено до переліку країн списку «Е», що передбачає ЗАБОРОНУ (!) на поїздки з метою туризму.

Враховуючи складну пандемічною ситуацією у світі, Італія закриває кордони для «нетермінових поїздок» громадян із країн із нерегульованою пандемічною ситуацією, у тому числі з України.

Без обмежень в Італію можуть приїхати громадяни України:

які мають посвідчення на проживання в Італії;

що в’їжджають на територію країни з підтверджених мотивів роботи, навчання, лікування, або абсолютної необхідності.

За наявності аргументованих підстав, дозволено в’їзд осіб, що мають підтверджені та стабільні особисті стосунки з громадянами Італії (fianzati і sposati).

Для в’їзду в Італію необхідно:

заповнити до прибуття онлайн форму санітарного контролю Passenger Locator Form (https://app.euplf.eu/#/);

пред’явити довідку про негативний молекулярний тест (зроблений не більше ніж за 72 години до приїзду), або експрес-тест (зроблений не більше ніж за 24 години до приїзду);

активувати процедуру нагляду за здоров’ям в ASL, за місцем проживання та пройти 10 ДНІВ САМОІЗОЛЯЦІЇ, а по закінченню – провести повторне тестування для підтвердження негативного результату (молекулярний або експрес-тест).

Оригінал постанови про правила в’їзду туристів в Італію і правила проходження самоізоляції читайте тут

Обмеження діють з 16 грудня 2021 р. до 31 січня 2022 р.

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