Нацбанк України повідомив, українці, які перебувають в Італії більше не мають можливості обміняти готівкові гривні на євро.

21 грудня 2022 року – останній днень, коли українці, мали можливість обміняти готівкові гривні на євро.

Програма обміну започаткована на основі угоди між Національним банком України та Банком Італії і завершується через зниження кількості та сум таких обмінних операцій.

Як повідомлялось, станом на 16 грудня 2022 року за період дії угоди українці обміняли на євро в Італії понад 10 млн грн.

Програми обміну вже завершилися в Польщі (9 вересня 2022 року), Німеччині (30 жовтня), Швеції (13 листопада), Швейцарії (25 листопада), Литві (5 грудня), на Мальті (7 грудня), а також у Нідерландах, Бельгії та Латвії (9 грудня).

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