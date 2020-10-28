Італія застерегла громадян від поїздок за кордон через “другу хвилю”

У понеділок міністерство закордонних справ Італії застерегло громадян від непотрібних поїздок за кордон і заявило, що не виключає нових обмежень на подорожі через погіршення рівня зараження коронавірусом по всій Європі.

Про це йдеться у повідомленні міністерства в понеділок, пише “Європейська правда“.

“Враховуючи погіршення епідеміологічної ситуації в Європі, міністерство закордонних справ рекомендує усім співвітчизникам уникати поїздок за кордон, якщо вони не обумовлені суворо необхідними причинами”, – йдеться в заяві.

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Міністерство також попередило, що поїздки до Італії можуть бути ускладнені новими обмеженнями, як це вже траплялося раніше, коли країна почала обмежувати в’їзд з багатьох країн на початку пандемії.

“Слід також зазначити, що з огляду на велику кількість заражень у багатьох європейських країнах не можна виключати подальші обмеження на поїздки, що може загрожувати ускладненням повернення до Італії”, – попередило міністерство.

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Міністерство також попередило про небезпеку подорожей за межі Європи.

“Проблеми з репатріацією можуть виникнути з набагато більш серйозними наслідками у разі поїздок до місць за межами ЄС”, – сказано в повідомленні.

Італія наразі дозволяє подорожі з країн Європи та Шенгенської зони, водночас поїздки з багатьох країн за межами Європи залишаються суворо обмеженими.

Додамо, що в Італії з понеділка, 26 жовтня, посилено обмеження в зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.

Відповідно до нових правил, які оголосила в неділю, 25 жовтня, канцелярія голови Ради міністрів Італії, в країні закрили всі кінотеатри, театри, спортивні зали та басейни. Ресторани і бари продовжать роботу, але з обмеженнями по часу – до шостої вечора.

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