Італія збільшить фінансову підтримку біженців з України

Італія збільшить до 800 млн євро підтримку українських біженців та до 200 млн євро макрофінансову допомогу Україні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі під час Конференції донорів для допомоги Україні, що відбувається у четвер у Варшаві.

“Італія вже виділили близько 500 млн євро для підтримки українських біженців. І я радий оголосити, що ми збільшуємо цю суму до понад 800 млн євро. Ми передали 110 млн на підтримку загального бюджету України і плануємо збільшити позику до 200 млн євро”, – заявив він.

Крім того, як додав Драгі, Італія виділила 26 млн євро міжнародним організаціям, таким як Червоний Хрест, ЮНІСЕФ та УВКБ. Також країна жертвує Україні гуманітарні та медичні товари, включаючи автомобілі “швидкої допомоги”.

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“Україна заслуговує на всю підтримку, яку ми тільки можемо надати. Італія продовжить робити свій внесок”, – заявив італійський прем’єр.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 5 травня, у Варшаві проходить Конференція донорів для допомоги Україні. Ініціаторами події є прем’єр-міністри Польщі і Швеції Матеуш Моравецький і Магдалена Андерссон. Метою конференції є збір коштів на зростаючі гуманітарні потреби України. Партнери події – президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Шарль Мішель.

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