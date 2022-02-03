Рада міністрів продовжила на невизначений термін ковід-сертифікат в Італії для тих, хто отримав третю дозу вакцини.

Рада міністрів Італії 2 лютого знову змінила антиковидові правила. Одним із основних питань, винесених на розгляд, стала тривалість Green Pass.

Рада міністрів постановила, що італійський ковід-сертифікат для тих, хто отримав третю дозу вакцини, буде безлімітним.

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Винятком становлять випадки захворювання на коронавірус, та якщо Ема (Європейське агентство з лікарських засобів) та Aifa (Італійське агентство фармакологічних засобів) приймуть рішення щодо можливу четверту дозу.

Ковід-сертифікат в Італії безлімітним також для тих, хто одужав від коронавірусу і вакцинувався двома дозами вакцини.

Ця зміна пов’язана з тим, що з 1 лютого дія зеленого сертифікату після другої дози вакцини діє 6 місяців. Без додаткового уточнення правил щодо вакцинації трьома дозами, деякі люди ризикували опинитися без так званого бустера Green Pass і без можливості поновлення ковід-сертифікату.

Крім того, у разі, якщо котрийсь із регіонів Італії потрапить у червону зону, ковід-обмеження не торкнуться вакцинованих.

Маріанна Сороневич

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