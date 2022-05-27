В Італії починають виплату грошової допомоги українським біженцям

Гарна новина для українських переселенців, починаються перші виплати грошової допомоги українським біженцям в Італії.

З 27 травня, українські переселенці в Італії можуть звернутися у будь-яке поштове відділення Італії Poste Italiane для отримання грошової допомоги.

Біженці, які подали заяву на отримання фінансової допомоги до 9 травня на сайті Департаменту цивільного захисту, отримають виплати за березень та квітень.

Отримати виплати зможуть лише ті, хто отримав SMS із відповідним повідомленням.

Буде виплачено близько 36 тисячам осіб (з них, майже 14 тис. – неповнолітні).

Допомога за травень, та виплати тим хто не отримав SMS, буде виплачуватися починаючи з 10 червня.

Виплата грошової допомоги українським біженцям в Італії

Якщо ви подали заяву про отримання допомоги на сайті Цивільного захисту та отримали SMS повідомлення, вам достатньо зайти в будь-яке поштове відділення та пред’явити:

документ, що посвідчує особу, який ви подавали у квестуру для отримання дозволу на проживання для тимчасового захисту в Італії.

квитанцію про здачу документів у Головного управління поліції (квестуру), у якому вказано податковий код (codice fiscale).

Якщо ви не подавали документів на отримання тимчасового притулку та/чи не подавали заяви на сайті Цивільного захисту, фінансової допомоги ви НЕ ОТРИМАЄТЕ.

Термін отримання виплат

Отримати виплати можна протягом наступних 2-ох місяців, після чого допомогу буде відкликано.

Детальніше про отримання фінансової допомоги в Італії читайте тут: Грошові виплати в Італії для переселенців з України. Все що треба знати

Маріанна Сороневич

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