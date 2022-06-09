Маєте питання щодо прав переселенців у країнах ЄС, програм підтримки, отримання тимчасового прихистку та статусу біженця, правил перетину кордонів тощо. Телефонуйте на Гарячу лінію Євросоюзу для переселенців із України.

Європейський Союз відкрив для громадян України гарячі лінії, через які ви можете задати будь-які питання щодо своїх прав, програм підтримки, отримання тимчасового прихистку та статусу біженця, правил перетину кордонів тощо.

Якщо ви вже зараз знаходитесь на території Європейського Союзу, дзвоніть за номером телефону: 00 800 67891011.

Читайте також: Чи можуть біженці повернутися в Україну з Італії не втративши пільг?

Дзвінки приймаються будь-якою офіційною мовою ЄС, а також українською та російською по буднях з 9:00 до 18:00 за центральноєвропейським часом (-1 година від київського часу) з будь-якої точки ЄС.

Якщо ви знаходитесь за межами ЄС, дзвінок можна здійснити за стандартним міжнародним тарифом за номером: 00 32 22 99 96 96.

Також ви можете замовити зворотній дзвінок, надіславши текстове повідомлення «call me» разом з кодом країни та вашим номером за телефоном: 00 32 466 9 0 2 0 00 .

Ще ви можете заповнити форму зворотного зв’язку, виклавши своє запитання. Обробка займає близько трьох днів, але може бути подовжена у складних випадках. Посилання на форму — у коментарях

Інформаційна кампанія «Важливі питання» організована за підтримки проєкту ПРООН «Права людини для України», що фінансується посольством Данії.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!

або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia