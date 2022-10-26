Тимчасовий захист для українців у ЄС продовжено до березня 2024 року. Що це означає

Біженці мають право на соціальні виплати, медичне страхування, житло, доступ до освіти та дозвіл на роботу, не проходячи бюрократично складної процедури отримання притулку.

Біженці, які повертаються в Україну, збережуть свої права на випадок, якщо їм доведеться знову тікати, запевнила єврокомісарка Йоханссон.

Європейська Комісія, продовжила до березня 2024 року – дію Директиви про тимчасовий захист біженців з України, передає агенція dpa.

Російське бомбардування Києва та інших міст України показує, “наскільки важливою є наша підтримка і солідарність з Україною і з українцями”, прокоментувала на пресконференції таке рішення єврокомісарка з внутрішніх справ Ільва Йоханссон.

Державам-членам ЄС не потрібно окремо затверджувати продовження такої процедури, вказала Йоханссон. За її даними, тимчасовий захист у ЄС отримало близько 4,2 мільйона біженців з України.

Вони мають право, зокрема, на соціальні виплати, медичне страхування, житло, доступ до освіти та дозвіл на роботу, не проходячи бюрократично складної процедури отримання притулку.

Єврокомісарка уточнила, що людям, які повертаються в Україну, не потрібно зніматися з реєстрації в системі тимчасового захисту. Натомість, українці повинні повідомити національні органи влади про свій від’їзд. У разі погіршення ситуації в Україні, люди “завжди можуть повернутися до ЄС” та до програми тимчасового захисту, наголосила Йоханссон.

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Спершу передбачалося, що тимчасовий захист для українців діятиме один рік. Якщо ситуація не стане кращою, то його дію автоматично збиралися подовжити на пів року, а потім, за потреби, ще на стільки ж. Після цього Рада ЄС може подовжити захист ще на один рік – до трьох років.

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