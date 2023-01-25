Зарплати домашніх працівників і доглядальниць в Італії у 2023 році

Зарплата прибиральниць та доглядальниць в Італії у 2023 році зросла на 9,2%. Також збільшено розмір компенсації на харчування та проживання.

Зарплата прибиральниць та доглядальниць в Італії у 2023 році. Зміст статті:

Розмір зарплати домашніх працівників у 2023 році

Платіжна відомість заробітної плати

Відшкодування за харчування і проживання

Терміни виплати зарплати

Форми виплати зарплати

В Італії оновлено розміри мінімальних зарплат для домашніх працівників.

За законом, роботодавці не можуть платити зарплату, меншу за нижчевказані суми, проте, закон дозволяє їм платити більше.

Розмір зарплати домашніх працівників залежить від професійної підготовки працівника та їх категорії, яка своєю чергою залежить від робочих обов’язків.

Про категорії (рівні) домашніх працівників в Італії читайте тут

У колонці “Tab. A” вказано зарплату працівників із повною зайнятістю, що проживають в домі роботодавця, В цій сумі враховано проживання та харчування.

У колонці “Tab. A” вказано зварплату працівників, що проживають у домі роботодавця із частковою зайнятістю, класифікованих за рівнями C, B і B super.

У колонці “Tab. С” вказано зварплату працівників, що не проживають у домі роботодавця.

У колонці “Tab. D” вказано зварплату працівників, які надають допомогу неповносправним людям у нічний час.

Платіжна відомість домрашніх працівників і дати виплати заробітної плати

Закон передбачає видачу домашнім працівникам платіжної відомості (busta paga). Платіжна відомість повинна бути складена у двох примірниках і підписана працівником.

Вона повинна містити наступну інформацію:

розмір мінімальної заробітної плати, що відповідає категорії працівника;

надбавка до зарплати за стаж роботи;

можливе нарахування супермінімуму;

оплата понаднормових, та роботи у вихідні і святкові дні

компенсація за харчування та проживання.

нарахування ліквідаційних (TFR)

нарахування відпускних

нарахування тринадцятої зарплати

Розмір компенсації за харчування та проживання на день у 2023 році

Доглядальницям також належить компенсація за проживання та харчування, які повинні витрачатися на їх утримання, або виплачуватися додатково, якщо домашня працівниця живе/харчується не у сім’ї роботодавця. Ось їх розміри у 2023 році.

Обід та/або сніданок 2.26Є/день;

Вечеря 2.26 Є/день;

Проживання 1.95 Є/день;

Разом 6,47 Є/день;

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Терміни оплати зарплати

Зазвичай день виплати зарплати за попередній місяць, визначається згідно домовленості між роботодавцем і працівником, у період між 1-м і 10-м числом наступного місяця.

Серед обов’язків роботодавця є також надання Єдиного сертифікату (Certificazione unica) до березня наступного року. У ньому вказано усі виплати, здійснені протягом року, на основі яких робітник робить декларацію про прибутки.

Форма виплати зарплати домашніх працівників

Стаття 1, параграф 910 закону 205/2017 Італії встановлює, що кожен роботодавець повинен виплачувати зарплату методами, які можна відстежити.

Домашнім працівникам можна виплачувати зарплату готувкою готівкою, лише у випадку якщо у 2023 році її розмір не перевищує 5000 євро на рік. В усіх інших випадках гроші повинні бути переказані на банківський рахунок, або банківським чеком.

Підготувала Маріанна Сороневич

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