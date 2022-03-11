Алгоритм дій в Італії для біженців з України

КРОК 1

Якщо у вас, або ваших дітей нема закордонного паспорта, зверніться в українське консульство для отримання сертифікату, який його заміняє.

Якщо ви перебуваєте в регіонах Лаціо, Тоскана, Умбрія, Абруццо, Марке, Сардинія, Молізе, звертайтеся у Консульство в Римі;

Якщо ви перебуваєте в регіонах Кампанія, Базиліката, Пулья, Сицилія, Калабрія, звертайтеся у Консульство в Неаполі;

Якщо ви перебуваєте в регіонах Емілія Романія, Фріулі Венеція Джулія, Лігурія, Ломбардія, П’ємонте, Трентіно Альто Адідже Trentino-Alto-Adige, Валле Д’Аоста, Венето, звертайтеся у Консульство в Мілані;

КРОК 2

Протягом 8 днів зверніться до відділу імміграції Головного комісаріату поліції (Questura) щоб заявити про присутність на території Італії (dichiarazione di presenza) і в майбутньому отримати дозвіл на проживання для возз’єднання сім’ї /гуманітарного притулку;

КРОК 2

Звертіться у відділенні медичної служби (ASL) за місцем проживання і виробіть тимчасову картку медичного обслуговування (tessera STP);

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Щоб легально залишатися в Італії, українські біженці повинні дотримуватися наступних правил:

• до 31 березня 2022 року, після в’їзду на територію Італії, протягом 48 годин слід зробити, молекулярний або антигенний тест на SARS-CoV-2;

• протягом п’яти днів після здачі мазка необхідно дотримуватися карантинного режиму та носити маску FFP2;

• до 31 березня 2022 року ви можете користуватися громадським транспортом без обов’язку мати із собою ковід-сертифікат Green Pass. Із собою слід мати маски типу FFP2 і довідку про негативний результат молекулярного тесту.

Італії вам буде гарантовано:

вакцинацію від Covid-19, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту;

можливість вакцинації проти кору, паротиту, краснухи та скринінгового тесту на туберкульоз, та ін.

Увага! Українські біженці звільнені від обов’язку мати ковід сертифікат Green Pass лише до 31 березня 2022.

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Куди звернутися, якщо вам потрібне житло

Якщо у вас немає житла в Італії, зверніться у відділення Префектури, чи гуманітарні організації.

Якщо ви приїхали в Італію по біометричному паспорту

Якщо ви приїхали в Італію по біометричному паспорту, ви можете перебувати на території Італії протягом 90 днів з моменту в’їзду до Шенгенської зони.

Якщо ви прибули з країни Шенгенської зони, наприклад Польщі, органи влади цієї країни вже поставили штамп про в’їзд у ваш паспорт, то від цієї дати ви повинні відрахувати 90 днів без реєстрації. Якщо ви хочете залишитися в Італії понад 90 днів, зверніться у Головного відділення поліції (Questura).

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Якщо ви приїхали в Італію без біометричного паспорта

Якщо у вас нема біометричного паспорта, або у вашому паспорті немає штампу, ви повинні звернутися до Головного відділення поліції – імміграційної служби міста (Questura) і задекларувати свою присутність у країні.

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