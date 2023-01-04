Італійський уряд надає вагому субсидію для молоді 18-35 років, які б хотіли отримати італійське посвідчення водія для вантажного автотранспорту. Враховуючи потреби італійського ринку праці, таке посвідчення забезпечить вас роботою.

Так званий “Bonus patente” надається у 2022/2023 роках особам віком 18-35 років. Це пов’язано із тим, що італійський ринок праці відчуває значний брак автоперевізників, а одночасно із тим дає чудові перспективи працевлаштування у секторі автоперевезень.

Що таке субсидія на отримання посвідчення водія (Bonus patente)

У зв’язку зі значною нестачею водіїв вантажного автотранспорту, італійський уряд видав субсидію для отримання посвідчень водія, яка покриває більшу частину витрат на автошколу. Субсидія відшкодовує 80% витрат на максимальну суму 2 500 Є. Загалом, отримання посвідчень категорії С і Д може сягати 4 000 Є.

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Як отримати субсидію на італійське посвідчення водія для вантажівок

Субсидію можна отримати у формі ваучера безпосередньо в авторизованих автошколах. Майбутній водій повинен мати код SPID, або коди електронної ідентифікації Cie, чи Cns.

Хто може подавати на отримання субсидії

На отримання субсидії можуть подавати громадяни Італії, віком від 18 до 35 років. Після затвердження, нею слід скористатися протягом 18 місяців. Субсидія надається у хронологічному порядку отримання заяв до вичерпання виділених фондів.

Підготувала Маріанна Сороневич

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