Соціальна допомога на дітей в Італії у 2023 році. Кому належить і як подати заяву

Соціальна допомога на дітей в Італії у 2023 році виплачується усім сім’ям із дітьми до 21-річного віку, що перебувають на утриманні, а для дітей-інвалідів – без обмеження віку.

Про це повідомляє “Українська газета” в Італії

ЗМІСТ

Що таке Єдина соціальна допомога в Італії (L’Assegno unico)

Реквізити бенефіціарів

Чи можуть іноземні громадяни претендувати на отримання цієї допомоги?

Як подати на Єдину соціальну допомогу в Італії

Що таке Єдина соціальна допомога в Італії (L’Assegno unico)

Єдина соціальна допомога в Італії (L’Assegno unico) – це соціальна допомога, яка надається на дітей до 21-річного віку, що перебувають на утриманні, а для дітей-інвалідів – без обмеження віку.

Ця допомога виплачується усім сім’ям із дітьми, навіть за відсутності ISEE або з ISEE, що перевищує 40,000 євро.

Сума виплати залежить від економічного стану сім’ї на основі ISEE, з урахуванням віку та кількості дітей, а також наявності у них інвалідності.

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Реквізити бенефіціарів

Крім визначеного типу дозволу на проживання, допомога виплачується за наявності наступних реквізитів.

· Для неповнолітніх дітей, які перебувають на утриманні, а для новонароджених – починаючи з сьомого місяця вагітності;

· Для повнолітніх учнів та студентів до 21 року на утриманні;

· Для повнолітніх до 21 року що проходить стажування (tirocinio) із загальний дохід менш як 8 000 євро на рік;

· Для повнолітніх до 21 року, що стали на у державній службі зайнятості;

· Для повнолітніх до 21 року, що виконують суспільно корисні роботи (servizio civile universale);

· На кожну дитину-інваліда, що перебуває на утриманні, без обмеження віку.

Чи можуть іноземні громадяни претендувати на отримання цієї допомоги?

Так, іноземці можуть, проте лише за наступних умов:

Якщо в іноземця є довгостроковий дозвіл на проживання в ЄС ;

; За наявності дозволу на проживання для роботи на період понад шість місяців ;

; Науковці, що займаються дослідницькою діяльністю, що мають дозвіл на проживання в Італії на період, що перевищує шість місяців.

Національний інститут соціального захисту Італії циркуляром 2951/2022, уточняє, що на допомогу також можуть подавати іноземці з дозволом на проживання для:

Найманої роботи , тривалістю не менше шести місяців;

, тривалістю не менше шести місяців; Сезонної роботи тривалістю не менше шести місяців;

тривалістю не менше шести місяців; Догляд за неповнолітніми ст. 31 Консолідованого закону про імміграцію

Консолідованого закону про імміграцію Спеціальний захист (Protezione speciale)

(Protezione speciale) В особливих випадках насильства або експлуатації.

Не мають права на допомогу іноземці із дозволом на проживання у пошуку працевлаштування, навчання/стажування, виборчого проживання, інших, не вказаних вище.

Крім того, під час поновлення дозволу на проживання за вами зберігається право на отримання цієї допомоги. Вас позбавлять її лише у випадку анулювання або відмови у видачі посвідки на проживання.

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Як подати на Єдину соціальну допомогу в Італії

Подати на Єдину соціальну допомогу в Італії можна самостійно, на сайті INPS, використовуючи облікові дані SPID, електронну ідентифікаційну картку або Картку національних послуг, обравши звичайну або попередньо заповнену форму ISEE.

Або звернутися у профільні організації: профспілки, патронати, організацій уповноважених надавати податкову допомогу (CAF).

Підготувала Маріанна Сороневич

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