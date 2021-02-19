Чому працівникам в Італії так важливо оплачувати контрибути INPS

Контрибути INPS важливі для якщо ви хочете скористатися рядом соціальних амортизаторів.

Оплата контрибутів починається після укладення робочого контракту, коли Національний інститут соціального захисту NPS відкриває страхову позицію.

Контрибути INPS залежать від розміру заробітної плати.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

У випадку домашніх працівників, INPS надсилає роботодавцю повідомлення про виплату внесків.

ЧОМУ ВИПЛАТА КОНТРИБУТІВ INPS ВАЖЛИВА?

Виплата контрибутів є важливою для якщо ви хочете скористатися рядом соціальних амортизаторів. Зокрема, у цих випадках:

Допомогою сім’ї;

Допомогою по вагітності та пологах;

Допомогою у лікуванні туберкульозу;

Відшкодуваннням за здачу крові;

Відшкодуванням за донорство кісткового мозку;

Термальним лікуванням;

Допомогою по втраті працездатності;

Виплатами по безробіттю. У разі втрати роботи, щоб отримати дизокупаційні, ви повинні мати певну кількість місяців (для доглядальниць – 52 тижні). Розмір допомоги по втраті роботи нараховується на основі розміру вашої зарплати. У майбутньому, вашу пенсію нараховуватимуть на основі виплачених контрибутів.

ЯК ПЕРЕВІРИТИ ВИПЛАТУ ВНЕСКІВ INPS

Щоб перевірити, чи сплачував роботодавець ваші внески INPS, слід зайти на сторінку INPS (https://www.inps.it/), використовуючи ваші облікові дані (фіскальний код та PIN-INPS).

РЕЄСТР КОНТРИБУТІВ INPS

INPS надасть вам реєстр виплат контрибутів (L’estratto contributivo personale) – це документ, у якому вказано всі сплачені внески розподілені, як правило, по роках, включаючи добровільні, викупні, повторні або фігуративні внески.

Відсутність оплати контрибутів INPS може призвести до втрати дозволу на проживання?

Скасування дозволу на проживання через сплату контрибутів неможливе. У випадку несплати у боргу перед державою, теоретично опиняється роботодавець, а не працівник.

Якщо ви виявите, що ваш роботодавець не сплачує внески, він повинні повідомити про це у Територіальний інспекторат праці (Іspettorato territoriale del lavoro).

Також, працівник може звернутися для захисту своїх прав у профспілку, або адвоката.

Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть сторінку у Facebook , або сторінку в Instagram та слідкуйте за публікаціями.