Багато українців в Італії жаліються на недотримання роботодавцями трудових договорів. Ось куди звертатися і як українцям захистити в Італії свої права працівника.

Зокрема, на низьку оплата праці що не відповідає робочим обов’язкам, недоплату наднормової праці, ліквідаційних, надто довгий робочий графік тощо. Особливо гостро ці питання постають для доглядальниць та домашніх працівників.

Що робити в таких випадках? Як захистити свої права?

Найбільш поширені випадки порушення прав працівника в Італії:

робота без контракту;

порушення умов контракту (наприклад, невиплату заробітної плати чи належних виплат);

неоплата реально відпрацьованого часу;

невиплата ліквідаційних TFR, 13-ї зарплати,

невизнання вихідних і святкових днів, або відпусток;

мобінг та психологічний тиск;

Тощо

Куди звертатися у разі порушення прав працівників в Італії

В першу чергу слід сказати, що усі аспекти робочих стосунків в Італії урегульовано законодавчо. Ці закони діють в усіх регіонах Італії однаково, а попрофспілки та патронати, покликані слідкувати за дотриманням закону та захищати працівників від порушення робочих відносин.

Якщо ви відчуваєте, що зазнали несправедливості, переслідувань або дискримінації на роботі, вам слід звернутися у профспілки чи патронати, які роз’яснять ваші права та, за потреби, вимагатимуть у роботодавця відшкодування. У складних випадках, справа може бути передана юристам з трудового права, який оцінить можливість її передачі на розгляд суду.

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Що робити, якщо роботодавець не дотримується умов договору?

Зацікавлена особа може звернутися безпосередньо до у профспілку чи патронат та заповнити бланки, в яких описати незаконну поведінку компанії та попросити втручання органу влади. Найбільшими італійськими профспілками є:

Спеціалізуються на захисті прав домашніх праціаників (доглядальниці, домашні робітниці, няні, тощо)

Представництва профспілок є по усій території Італії. Крім того, існує безліч профільних асоціацій які надають схожі послуги.

Особливо ефективним є звернення до територіальної інспекції праці (так зване монократичне примирення).

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У які терміни слід звернутися для захисту ваших прав

У першу чергу, ви повинні знати свої права. Для їх роз’яснення зверніться у профспілку чи патронат. Це дозволить вам завчасно зібрати докази порушення контракту.

Починати оскарження трудових умов ви можете після завершення робочих стосунків. Це варто зробити протягом 60 днів з дня звільнення із роботи.

Скільки коштує звернення до профспілки?

Послуги профспілки часто є безплатними, для працівника який є членом профспілки (тобто, вам слід лише заплатити річний внесок «за тессеру»).

Однак, витрати за судовий розгляд справи, зазвичай необхідно сплатити з власної кишені.

Слід зазначити, що часто справа не доходить до суду, а сторони не досягають мирової угоди уже після втручання профспілки. Якщо воно не дало очікуваного результату, профспілка оцінює суму компенсації на яку ви можете розраховувати й доцільність звернення у суд.

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Як відбувається розгляд трудового позову

Щоб ініціювати трудовий позов, працівник повинен звернутися до профспілки та викласти проблему. Швидше за все, її представник попросить працівника представити певні документи, необхідні для вивчення справи та залучити свідків.

Так, у трудовому спорі свідками можуть бути колеги по роботі чи друзі, знайомі з умовами вашої праці. Підготувати докази та свідчення потрібно заздалегідь.

Як довго триває розгляд трудового позову?

Як правило, трудовий позов триває від мінімум 1 року до приблизно 3 років у першій інстанції: перше слухання, як правило, призначається через 2-6 місяців з моменту подачі скарги.

Представлення доказів відбувається через 6-12 місяців від моменту першого слухання.

Підготувала Маріанна Сороневич

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