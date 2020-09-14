Із 1 жовтня набирають чинності поправки, які змінюють контракт, умови праці та оплату домашніх працівників і доглядальниць в Італії.

Ці зміни стосуються передусім тих, хто доглядає за дітьми, дорослими та неповносправними.

НОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ДОМАШНІХ ПРАЦІВНИКІВ

Відтепер, домогосподарки, доглядальниці та няні офіційно називатимуться не «домашніми працівниками», а «сімейними помічниками».

Їх зарплата залежить від рівня кваліфікації та обов’язків.

НАЙВИЩА ЗАРПЛАТА У ДОГЛЯДАЛЬНИЦЬ H24

Найбільші зміни запроваджено для контрактів працівників, зайнятих цілодобово, що піклуються про неповноправних людей похилого віку. Їх зарплата значно зростає.

“З 1 жовтня для сімей, які потребують постійної допомоги, – пояснює віце-президент Ассіндаткольфа Алессандро Лупі, – буде економічно вигідніше найняти нічну доглядальницю, яка допомагатиме основній”.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ

Угода визначає чотири рівні сімейних помічників на основі їх кваліфікації та обов’язків. Для кожного із них визначено нові окремі параметри та мінімальний розмір оплати праці.

Поділ на категорії існував і раніше, нововведення уточнює їх, та ще більше диверсифікує розміри заробітної плати.

Найвище оплачуваною буде робота працівників, які доглядають за людьми.

ЄДИНА КВАЛІФІКАЦІЯ ДЛЯ НЯНЬ

Для нянь/babysitter вводиться єдиний рівень кваліфікації (до цього часу їх було три). Це дозволить спростити процедуру їх прийому на роботу.

УМОВИ ПРАЦІ

Робочий контекст. У контракті враховуватимуться умови праці робітника. Тобто чи піклується він лише про одну людину, чи обслуговує усю сім’ю.

Робочий графік. Робочий графік у випадку повної зайнятості працівників складатиме:

40 годин, якщо працівник не проживає у домі роботодавця;

54 години, якщо працівник проживає у домі роботодавця.

ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Угода передбачає збільшення заробітної плати на 12 євро для середнього рівня B Super (для домашніх працівників, які проживають у домі роботодавця). Їх мінімальна заробітна складатиме 880 євро.

З 1 жовтня 2020 року запроваджено систему надбавок у розмірі від 100 євро до майже 116 євро – що виплачуватиметься на додаток до мінімальної зарплати тим, хто доглядає за:

дітьми до шести років;

доглядальницям, які працюють із більш ніж однією неповноправною людиною.

Таким чином визнаються реальні фізичні і психологічні навантаження на працівника.

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

Вводиться нову професійну кваліфікацію – «помічник кваліфікованого вихователя».

Ця кваліфікація надаватиметься працівникам, які у працюють у важких умовах і доглядають за дорослими чи дітьми з психічними вадами, порушення сприйняття, або поведінки.

Працівники рівня C super, або D super які доглядають за неповноправними, або піклуються про дітей, отримуватимуть щомісячну допомогу в розмірі 100 євро.

ПРОДОВЖЕННЯ ВИПРОБОВУВАЛЬНОГО ПЕРІОДУ

Серед основних нововведень – продовження випробувального періоду.

Перед офіційним прийомом на роботу, роботодавець може оцінювати компетентність працівника який проживає у його домі, протягом 30 днів.

НАВЧАННЯ ДОМАШНІХ ПРАЦІВНИКІВ

Крім відпусток, вихідних днів та відгулів, передбачено додаткові 64 години, які домашні працівники можуть витратити на власне навчання та підвищення кваліфікації.

Новий контракт на законодавчому рівні визнає цінність домашніх помічників для італійської економіки та системи соціального захисту. Він має на меті боротися із нелегальною працею та запропонувати кращі умови роботи для працівників, які відіграють важливу роль в італійському суспільстві, з огляду на демографічне старіння населення.

Проте, чи стане закон дієвим, залежатиме чи сім’ї італійських роботодавців вказуватимуть у контракті реальні обов’язки, які виконує працівник.

®Маріанна Сороневич



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