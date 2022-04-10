Друг Путіна Берлусконі заявив про скоєні РФ злочини в Бучі і засудив вторгнення в Україну

Експрем’єр Італії та друг президента РФ Володимира Путіна Сільвіо Берлусконі засудив вторгнення РФ в Україну.

“Я розчарований і засмучений рішеннями Путіна, у Бучі було скоєно військові злочини, і Росія не може цього заперечувати. Ми маємо покласти край жорстокості війни, і Італія має працювати над досягненням прийнятного для всіх компромісу”.

Берлусконі додав, що “свобода України має бути гарантованою”.

Читайте також: УКРАЇНЦІ В ІТАЛІЇ СВЯТКУЮТЬ ВЕЛИКДЕНЬ РАЗОМ ІЗ КАТОЛИКАМИ

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!