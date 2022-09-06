Зеленські відзначають 19-ту річницю весілля: як вони змінилися за ці роки

Зеленські одружилися в 2003 році.

Олена та Володимир Зеленські / instagram.com/zelenskiy_official/

Сьогодні, 6 вересня 2022 року, сім’я Зеленських відзначає 19-ту річницю весілля, яку ще називають гранатовою.

Відомо, що Володимир і Олена Зеленська познайомилися ще в школі, і тільки в 2003 році вони офіційно оформили свої стосунки.

Володимир і Олена Зеленські / скріншот Instagram

Уже в 2004 році у них народилася дочка Олександра, а в 2013 – син Кирило. Варто відзначити, що у президента України дуже талановиті діти.

Наприклад, дочка Олександра в 2014 році знімалася у фільмі “8 нових побачень” в ролі Саші, дочки головного героя, а в 2016 році брала участь в шоу “Розсміши коміка. Діти” і виграла 50 000 гривень.

Сім’я Зеленських / instagram.com/olenazelenska

До того як Зеленський став президентом, він разом з дружиною займався Студією “Квартал 95”. Після того, як його обрали гарантом країни, він відійшов від бізнесу і почав займатися справами України. Здавалося, життя подружжя Зеленських складалася прекрасно, поки Росія не вирішила напасти на Україну 24 лютого.

Якщо раніше в соціальних мережах можна було побачити їх щасливими, то зараз помітно, що і Володимир, і Олена знатно втомилися. Вони залишилися в країні, навіть в той час, коли тут йдуть активні бойові дії. Але попри все вони продовжують боротися за незалежність України.

Олена Зеленська на обкладинці Vogue / Фото – instagram.com

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська захистила чоловіка від нападок.

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