У паризькій квартирі доньки спікера глави РФ Дмитра Пєскова, яка потрапила під санкції, працювала прислуга з України. Йдеться про Ілону зі Львівщини, яка, можливо, і нині продовжує спілкуватися Єлизаветою Пєсковою.

Про це стало відомо випадково, завдяки знятому ще близько двох років тому відео нардепа Олексія Гончаренка, передає “Сьогодні”. Тоді він показав елітне помешкання доньки путінського прессекретаря, де в кадр потрапила дівчина, у якій українці впізнали землячку (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

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Зауважимо, що депутат із камерою просто зайшов до будинку на проспекті Віктора Гюго, 161 і зателефонував до квартири Пєскових. Двері йому відчинила жінка, яка, припустив він, була гувернанткою чи служницею. Хоча сама вона назвала себе родичкою, яка приїхала в гості.

За роликом, який згодом Гончаренко опублікував у соцмережах, жителі села Стрільбичі Самбірського району Львівської області впізнали у ній свою односельчанку Ілону.

У жінці з квартири Єлизавети Піскової в Парижі впізнали українку зі Львівщини

“Тепер побоюємося, щоб вона не допомагала Росії в агресії проти України. Адже вона працювала, а може, й досі працює у Пєскових”, – говорили в селі.

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Російським офіцерам, які воюють проти України, почали видавати антидоти: що це означає

Нині, коли керівник Дмитра Пєскова – глава РФ, воєнний злочинець Володимир Путін розпочав війну проти України, – журналісти “Сьогодні” звернулися до спецслужб. Ті мають з’ясувати, чи справді на відео була мешканка села Стрільбичі та чи не допомагає вона країні-агресору.

Українка Ілона два роки тому представилася родичкою Пєскових

Гончаренко у коментарі виданню додав, що знає про ситуацію. За його словами, та жінка дійсно українка.

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“Мені навіть писали, що люди її впізнали. Ім’я – Ілона. Я вважаю, що працювати на сім’ю Пєскових – це працювати проти України”, – зазначив нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

24-річна Єлизавета Пєскова нині мешкає на дві країни – РФ і Францію. Після російського вторгнення в Україну вона виступила проти війни, але швидко дала задню.

Згодом дівчина поскаржилася, що через санкції США не може подорожувати. За словами Пєскової, запроваджені проти неї обмеження “несправедливі та необґрунтовані”.

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