Як правильно заряджати телефон, щоб щоб не зіпсувати батарею

Правильно заряджаючи акумулятор смартфону, можна продовжити життя вашому гаджету.

ільшість користувачів ставлять телефон на зарядку, коли в ньому залишається менше 10% заряду і заряджають його до позначки 100%. Проте така зарядка шкодить сучасним смартфонам.

Продовжити термін служби можна будь-якому акумулятору. Особливого значення тип батареї не має – це може бути Li-Ion, Li-Po (Li-Polymer), NiMH та NiCD.

Кожен цикл розряду і заряду акумулятора, поступово вбиває його, призводить до зменшення ємності і в результаті до неправильної роботи акумулятора.

Після покупки нового телефону акумулятор почне непомітно виходити з ладу вже після 500 повних циклів заряду-розряду, а також може втратити до 25% своєї ємності відносно початкової.

Таким чином, при середньостатистичній зарядці телефону кожен день батарея почне псуватися вже через півтора роки. При подальшому використанні смартфона, ємність батареї ще більше псуватиметься: наступні 25% ємності можуть бути втрачені вже після 300 наступних повних циклів заряду та розряду.

Читайте також:

Температура

Ідеальна температура навколишнього середовища під час заряджання смартфона становить +20 градусів. Але оскільки практично ніхто не звертає на це увагу і відрегулювати температуру приміщення під телефон важко, фахівці рекомендують заряджати телефон в діапазоні +10 … +40 градусів.

Тому, якщо ви зайшли в приміщення з морозу, то не варто ставити телефон на зарядку — дайте йому час полежати при кімнатній температурі. Влітку навпаки, потрібно уникати перегріву і не залишати смартфон під прямим сонячним промінням.

Повний розряд

Повний розряд акумулятора до самого вимкнення не є безпечним. Тому при позначці 10% ємності акумулятора смартфон варто поставити на зарядку. Також небезпечно, коли телефон розрядився до вимкнення та пролежав у такому стані деякий час. Після такого смартфон може тривалий період не реагувати на зарядник, але через якийсь час таки з’явиться індикація. Якщо ви хочете продовжити термін служби акумулятора, намагайтеся утримувати рівень заряду не нижче 20%.

Зарядний пристрій

Заряджати смартфон фахівці рекомендують тим зарядним пристроєм, що йшов у комплекті. Використовуючи рідну зарядку, можна максимально захистити акумулятор від поломок і таким чином продовжити термін служби смартфона.

Користування смартфоном під час його заряджання

При користуванні смартфоном під час заряджання ви потихеньку вбиваєте його акумулятор, оскільки під час заряду одночасно йде і процес розряду акумулятора. Це дуже негативно впливає на тривалість терміну служби акумулятора телефону.

Як правильно заряджати новий телефон

Після розпакування нового смартфона зарядіть його до 100% ємності акумулятора та користуйтеся ним як завжди. Не потрібно робити 3 цикли заряду-розряду, як це було прийнято раніше. Нові смартфони достатньо 1 раз повністю зарядити в будь-який зручний момент, оскільки сучасні акумулятори підготовлені до експлуатації із заводу.

Чи можна перервати заряджання акумулятора телефону

Так, переривати зарядку можна будь-якої миті. Часткове заповнення ємності акумулятора не завдасть жодної шкоди. Періодична невелика підзарядка є добрим способом підтримання будь-якого смартфона в автономному стані.

Чи є у батареї телефону ефект пам’яті

Формально ефекту пам’яті в акумуляторах нових гаджетів немає. Теоретично він є, але настільки малий, що практично його неможливо помітити. Технології Li-Ion та Li-Po передбачають будь-які режими заряджання.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!

або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia