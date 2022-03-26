Італійський виробник алкоголю Campari мінімазує свій бізнес у Росії

Італійський виробник алкоголю Campari обмежує бізнес у Росії. Італійський виробник алкогольних напоїв Davide Campari-Milano NV обмежить до необхідного мінімуму бізнес в РФ.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву компанії.

Зокрема, уріже рекламу та просування продукції в РФ, а також припинить інші інвестиції.

Читайте також: АКТРИСА РОЗАМУНД ПАЙК ВИСТУПИЛА ПРОТИ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Штат співробітників компанії у Росії налічує 122 особи.

Компанія додала, що уважно стежить за розвитком ситуації та готова переглядати свої позиції.

Campari є одним із провідних світових виробників алкогольних напоїв.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!