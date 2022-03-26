Італійський виробник алкоголю Campari мінімазує свій бізнес у Росії

Італійський виробник алкоголю Campari обмежує бізнес у Росії. Італійський виробник алкогольних напоїв Davide Campari-Milano NV обмежить до необхідного мінімуму бізнес в РФ.
Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву компанії.
Зокрема, уріже рекламу та просування продукції в РФ, а також припинить інші інвестиції.
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Штат співробітників компанії у Росії налічує 122 особи.
Компанія додала, що уважно стежить за розвитком ситуації та готова переглядати свої позиції.
Campari є одним із провідних світових виробників алкогольних напоїв.
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