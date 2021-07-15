Італія платить до 33тис. євро за переїзд у село: які умови

В Італії в регіоні Калабрія людям пропонують до 33 тисяч євро протягом трьох років за переїзд за переїзд у село і відкриття там свого бізнесу.

Таким чином влада сподівається повернути у тих районах кількість населення, яке останніми роками значно скоротилося. Переїхати можна до сел, які розташовані біля моря або на гірських схилах.

Про це пише CNN.

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Зокрема, гроші дають не задарма. Нові мешканці мають взяти на себе зобов’язання почати малий бізнес, або з нуля, або виконувати певні професійні посади, які шукають села.

Також кандидати повинні отримати посвідку на проживання і бути молодшими 40 років, оскільки ідея проєкту в тому, щоб залучити молодь, яка хоче працювати.

Крім того, люди повинні бути готові до переїзду до Калабрії протягом 90 днів від моменту подання заяви. Обрати для місця проживання можна одне із сіл, де мешкає до 2000 осіб. До проєкту залучені маленькі селища, відомі своїми греко-візантійською античністю, пейзажами, мальовничими пагорбами.

Регіональний радник Джанлука Галло припускає, що щомісячний дохід людей може сягати від 1000 до 800 євро протягом двох-трьох років. Як альтернатива, їм можуть запропонувати одноразове фінансування для підтримки запуску нової комерційної діяльності – готелю, ресторану, бару, сільського фермерського господарства або магазину.

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“Ми працюємо над технічними деталями, точну щомісячну суму і тривалість фінансування, а також те, чи потрібно включати в нього також трохи більші села з населенням до 3000 осіб”, – сказав він.

Проєкт, що отримав назву “активний дохід від проживання”, спрямований на підвищення привабливості Калабрії, відновлення місцевої економіки.

“Залучайте людей до життя в цьому регіоні, насолоджуйтеся обстановкою, доводьте до ладу невикористовувані місця, такі як конференцзали та монастирі”, – сказав Джанлука Галло.

Нагадаємо, торік влітку село Сан-Джованні-ін-Гальдо на півдні Італії безкоштовно пропонувало порожні будинки мандрівникам, щоб привабити туристів.



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