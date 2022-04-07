Звірства росіян у Бучі: у європейських столицях пройшли акції на згадку про закатованих – фото

У Берліні, Варшаві, Вільнюсі та Тбілісі в середу, 6 квітня, пройшли масові акції на згадку про жорстоко убитих російськими солдатами мешканців Бучі.

Учасники акцій лягали на землю із зав’язаними за спиною руками, символічно показуючи свою позицію та звертаючи увагу влади на ті звірства, які творили росіяни у Бучі, поки місто перебувало в окупації.

Берлін

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