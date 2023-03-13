Виступ на «Євробаченні» під питанням: TVORCHI розповіли про складнощі виїзду за кордон

Музичний гурт TVORCHI заявив, що їхня участь у промо-заходах перед “Євробаченням” під питанням, оскільки учасники не можуть отримати дозвіл від Мінкульту на тимчасовий виїзд за кордон.

Про це вони розповіли на своїй сторінці в Instagram.

За їхніми словами, навесні 2022 року гурт почав давати благодійні концерти по всьому світу на підтримку України. Збирали кошти на військову амуніцію, автівки, медичне обладнання, речі найпершої потреби для тимчасово переселених осіб та інше.

Як повідомляється, музичному гурту вдалося залучити мільйони доларів, вести просвітницьку роботу, зустрічатися з лідерами країн-партнерів, просити про допомогу та говорити слова вдячності. Проте, як повідомляють TVORCHI, подальша робота усіх артистів у цьому напрямку під питанням через “митців-зрадників”, які виїхали та не повернулися в Україну.

Зазначено, що під питанням виступ гурту у місті Найробі наступного тижня, куди USAID запросив їх виступити на відкритті муралу в межах проєкту “Стіна” та повпливати там на рівень антиукраїнської пропаганди.

“Під питанням наша участь у всіх промо-заходах перед “Євробаченням” та можливість представити свою країну і творчість там найкращим чином”, – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що 9 березня, музичний гурт TVORCHI презентував оновлену версію пісні “Heart of Steel”, з якою вони представлять Україну на “Євробаченні-2023”, що пройде в Ліверпулі.

Гурт “TVORCHI”, що цього року представлятиме Україну на “Євробаченні”, презентував новий трек та кліп “Hidden Code”. Пісня є присвятою українським кібервійськам і стала саундтреком до стрічки “Перший код”, прем’єра якого запланована на весну.

Дует електронної музики саунд-продюсера Андрія Гуцуляка та вокаліста Джеффрі Кенні TVORCHI представлятиме Україну на “Євробаченні-2023”.

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