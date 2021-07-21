Від чого вмирають українці. Названо найчастіші причини смертей від початку року

Чимало людей померли й із зовнішніх причин.

Померло в Україні протягом п’яти місяців 2021 року 299 964 осіб. Переважна більшість стали жертвами хвороби системи кровообігу, серця, онкології та коронавірусу.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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Так, згідно з офіційною інформацією,185 828 осіб від січня до травня 2021 року померли через наслідки недугів системи кровообігу, зокрема, від ішемічної хвороби серця – 129 918 осіб, від інсульту – 35 424 осіб.

Від наслідків туберкульозу померло 1 264 осіб, від ВІЛ – 983 громадян.

Рак став причиною смерті 30 333 пацієнтів. Через ендокринні захворювання пішли з життя 947 українців, зокрема від цукрового діабету померло 874 людини. А от коронавірус забрав життя 33 912 осіб.

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У результаті зовнішніх факторів загинуло протягом січня-травня 11 345 українців. Зокрема, у ДТП – 1 172 людей, втопилися – 390, загинули в пожежі – 671, випадково отруїлися (крім алкоголю) – 766, отруїлися алкоголем – 881, вкоротили собі віку – 2356. Умисних вбивств зафіксовано 537.

Нагадаємо, в Україні наприкінці червня побільшало смертей серед населення. Однією з причин українські вчені називають нестерпну спеку.

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