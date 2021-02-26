Війна на припиняється. На Донбасі знову поранено військових

Бойовики на Донбасі поранили десятьох українських військових

Станом на 17 годину 26 лютого бойовики на Донбасі десять разів порушили режим припинення вогню, зокрема застосовували заборонене озброєння.

Про це повідомляє штаб ООС.

Зокрема поблизу Водяного окупанти вели вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу сім військовослужбовців ЗСУ отримали осколкові поранення, ще двоє – бойове травмування. Воїнам оперативно надали необхідну медичну допомогу. Наразі вони знаходяться під наглядом лікарів.

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Поблизу населеного пункту Піски бойовики відкривали прицільний вогонь по позиціях українських воїнів зі 120 мм та 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Луганського окупанти тричі відкривали прицільний вогонь по позиціях ЗСУ з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

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Поблизу Мар’їнки ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля Кам’янки було здійснено кілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета.

Поблизу Невельського український воїн підірвався на невідомому вибуховому предметі, внаслідок чого отримав осколкові поранення.

Всього з початку доби було поранено десятьох українських захисників.

В штабі нагадали, що ОБСЄ зафіксувала на полігоні поблизу населеного пункту Покровка 6 реактивних систем залпового вогню “Град”. Ще 10 танків, 6 самохідних гаубиць “Гвоздика”, 3 причіпних міномети “Васільок” було помічено за лініями відведення, поза межами виділених місць зберігання озброєння.

За даними розвідки, окупанти займаються спорудженням нових укріплень по всій лінії фронту, що свідчить про небажання дотримуватися миру.

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