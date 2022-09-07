Війна Путіна вбила в Україні 383 дитини

В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації загинули 383 дитини, 742 – дістали поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Телеграмі Офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

«Станом на ранок 7 вересня 2022 року більше ніж 1125 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 383 дитини загинули та понад 742 отримали поранення різного ступеню тяжкості», – ідеться в повідомленні.

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Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 389, Харківській – 205, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46, Дніпропетровській – 26.

Повідомляється, що у понеділок, 6 вересня, внаслідок обстрілу ворогом Баштанського району Миколаївської області загинула дитина.

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Також вчора внаслідок обстрілу смт Печеніги Чугуївського району Харківської області поранено 17-річного підлітка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2472 заклади освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Як повідомляв Укрінформ, із початку повномасштабного вторгнення рф в Україні станом на 2 вересня безвісти зниклими вважаються 228 дітей.

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