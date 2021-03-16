В Україні видаватимуть міжнародне свідоцтво про вакцинацію, як того вимагають міжнародні медико-санітарні правила.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує захід нет.

Запроваджувати так звані Covid-паспорти Україна поки не планує. Водночас, якщо певна країна вимагатиме під час перетину кордону міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти Covid-19, українці отримуватимуть таку безкоштовну довідку «у два кліки».

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Але впроваджувати та вимагати довідку про щеплення проти Covid-19 зараз не варто. Я повністю поділяю думку голови Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганса Клюге, який публічно застерігає Єврокомісію від планів запровадити документи про вакцинацію проти Covid-19″, – підкреслив Ляшко.

Раніше повідомлялось, що Євросоюз планує представити план щодо впровадження так званих Covid-паспортів вже в березні, щоб прискорити відкриття кордонів всередині співдружності.

Згодом Єврокомісія офіційно анонсувала презентацію так званого «зеленого цифрового сертифікату». Сертифікат по суті є тим самим Covid-паспортом, але в ЄК заявили, що уникатимуть слова «паспорт» у назві.

Як саме ці документи будуть використовуватися в країнах-членах з метою поліпшити свободу руху – це питання все ще потребує визначення.

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