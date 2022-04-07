В Україні з’явився Telegram-бот психологічної підтримки “Друг”. Як отримати допомогу?

В Україні створили Telegram-бот “Друг. Перша допомога”, який може надати психологічну допомогу у стресовій ситуації.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

“Цього бота створили на основі сучасних досліджень, тому він справді може допомогти вам у перші години після травматичної події”, – запевняє відомство.

Якщо вам важко впоратися з ситуацією – необхідно звернутися до психолога.

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Однак якщо стресова ситуація відбулася нещодавно, а можливості поспілкуватися із фахівцем немає, ви можете скористатися “Другом”.

“Друг” ставить запитання, підтримує, може запропонувати вправи на заспокоєння і пояснити, як впоратися зі стресовою ситуацією.

За необхідності бот також може переадресувати вас на платформу “Розкажи мені” для консультації зі спеціалістом.

Спілкування може відбуватися 2 мовами: українською чи англійською.

“Пам‘ятайте: нехтувати власним здоров‘ям не можна. Особливо в час війни.

Адже сильний тил – це одна із запорук ефективності наших захисників на передовій”, – наголошують у Центрі стратегічних комунікацій.

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Також в Україні працює “гаряча лінія”, де людям, які переживають стрес через війну або вимушений переїзд, можуть надати психологічну підтримку.

За допомогою можна звернутися до Міжнародної організації з міграції за номером 0 800 211 444, повідомляє Міністерство охорони здоров’я. “Гаряча лінія” безоплатна та анонімна. Там працюють кваліфіковані психологи.

Бескоштовна та анонімна допомога з 9:00 до 18:00 в робочі дні та з 10:00 до 17:00 у вихідні.

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