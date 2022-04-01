Евакуаційні автобуси з людьми нарешті виїхали з Мелітополя

Мер міста Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в обідню пору 1 квітня евакуаційні автобуси з людьми нарешті виїхали з місті.

Пряма мова Федорова: “Нарешті автобуси, які евакуюють людей з Мелітополя, виїжджають з міста. Наразі колона з 6 автобусів, 3 вантажівок та понад 300 легкових авто рухається в сторону Запоріжжя. Чекаємо на вас і сподіваємось, що ваша дорога буде безпечною та легкою”. За його словами, мелітопольці, які щиро люблять рідний край, мусять покидати його, бо російські окупанти перетворили життя мирних людей на пекло.

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Мер нагадав, що протягом декількох днів загарбники зухвало блокували “зелений” коридор й не давали автобусам в’їхати у Мелітополь. За цей час понад 1000 людей зібрались біля пункту виїзду і чекали на евакуацію.

Федоров подякував відважним співробітникам ДСНС, які допомагають евакуювати людей і доставляти гуманітарну допомогу.

Він також запевнив інших мелітопольців, які хотіли, але не змогли евакуюватися 1 квітня, що влада продовжуватиме організовувати гуманітарні коридори.

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