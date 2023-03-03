«Жінки зі сталі» закликали Папу Римського посприяти звільненню з полону 167 українок

Співзасновниця ГО “Жінки зі сталі”, матір захисника Маріуполя Наталя Кравцова, закликала Папу Римського Франциска посприяти звільненню з полону 167 українок та передала листа від родин військових.

Про це йдеться у повідомленні Координаційного штабу, передає Укрінформ.

Розмовляючи з Папою Римським, вона наголосила, що в російському полоні вже понад 9 місяців утримуються 167 жінок – українських захисниць, медикинь, некомбатанток.

“Це і зовсім юні дівчата, й матері, які більше року, з моменту оточення російськими військовими Маріуполя, не бачили своїх дітей. Але російська сторона не зважає на будь-які аргументи та відмовляється їх звільняти чи обмінювати”, – розповіла жінка.

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Члени української делегації звернулися до Папи Римського з проханням долучитися до звільнення українських жінок та важкопоранених бійців, а також знайти третю країну для репатріації українських військовополонених.

Як повідомлялося, зустріч Папи Римського з родинами полонених українських захисників відбулася 24 лютого у Ватикані.

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