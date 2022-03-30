Кондратюк запропонував “одноклітинним істотам” Ані Лорак, Maruv і Лободі співати кадирівцям у Бучі

Відомий український телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк емоційно розкритикував артистів з України, які продовжували жити та будувати кар’єру в РФ після 2014 року, тим самим спонсуючи армію ворога. Шоумен підтримав ідею комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики позбавити таких зірок державних нагород, зазначивши, що це потрібно було зробити набагато раніше.

Кондратюк зізнався, що радий був би побачити Ані Лорак, Світлану Лободу та Maruv на концерті для кадировців у зруйнованому українському місті Буча. Про це він заявив в інтерв’ю на “5 каналі”.

Згадав продюсер і Миколу Баскова з Філіпом Кіркоровим, які також будуть позбавлені звання “Народний артист України”. Чому російським виконавцям було присуджено цю почесну держнагороду раніше – ведучий зовсім дивується.

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“Усі пройдисвіти на кшталт Баскова, Кіркорова, українські співачки та співаки, які виступають у Росії, не мають права носити жодного звання. На їхні податки заїхали російські танки та влетіли російські літаки на українську землю. Вони були тим передовим фронтом, розвідниками, які прощупували можливості прийти сюди. Вони, безумовно, мають бути позбавлені всіх звань та привілеїв, які їм колись хтось навіщось давав”, – прокоментував відомий українець.

Кондратюк відверто зізнався, що вважає українських артистів, які з 2014 року не помічали анексії Криму та війни на Донбасі, як тепер не помічають повномасштабного вторгнення Росії в Україну, “хворими”, “кінченими” та “одноклітинними істотами”.

“Я не знаю, що робити з хворою дівчиною Maruv. На її батьківщині, в Павлограді, розбомбили станцію ті, для кого вона співає і показує свою голу красиву дупу. Що з ними всіма робити? Одноклітинні істоти. Я до них дуже жорстокий. Вони для мене перестали інсувати. Для мене ці люди кончені, тому що вони були потворами, які після анексії Криму та розв’язання війни на Донбасі вдавали, що нічого не сталося. Вони продовжили працювати в Росії. Нехай і далі дають концерти в Росії. Нехай навіть зараз приїжджають до Бучі, виступають для окупантів. А я дуже хотів би, щоб їх змусили це зробити. Це було б офігенно! У своїх коротких спідницях у болотах для кадировців”, – висловив свою думку Ігор Васильович.

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Шоумен сподівається, що в країні набуде чинності закон, який заборонятиме зіркам-колаборантам та їхнім російським колегам приїжджати в Україну з концертами. Це стосується і тих, хто “надто пізно” змінив свою позицію. У тому числі, згадав Кондратюк і про Лободу.

“Пізно вср*лась, Свєта Лобода. Можу сказати їй це в очі, але воно їй до одного місця. Тому що якби їй це було не до одного місця, вона б не робила те, що робила після березня 2014 року… Була б моя воля, я не дав би їй жодного майданчика в цій країні. Навіть дискотеку в Каланчаку Херсонської області. Персона нон грата”, – підсумував діяч культури.

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