Найбільший обмін полоненими: 144 захисники повернулись додому, в тому числі “азовці”

Координаційний штаб повідомив про масштабний обмін полоненими. З полону окупантів вдалось визволити 144 захисники України.

Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими в ході масштабного обміну з полону окупантів вдалось визволити 144 захисники України.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони.

“Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених – 95 оборонців “Азовсталі”. Серед них – 43 військовослужбовці полку “Азов””, – повідомили в ГУР.

Загалом звільнено

59 бійців Національної гвардії;

30 – Військово-морських сил;

28 – Збройних сил України;

17 – Державної прикордонної служби України;

9 – Територіальної оборони;

1 – Національної поліції України.

У ГУР зазначили, що зі звільнених 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19.

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“Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу”, – повідомили в розвідці.

У ГУР підкреслили, що Координаційний штаб продовжує свою роботу з повернення усіх полонених захисників.

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