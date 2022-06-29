Найбільший обмін полоненими: 144 захисники повернулись додому, в тому числі “азовці”

Координаційний штаб повідомив про масштабний обмін полоненими. З полону окупантів вдалось визволити 144 захисники України.
Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими в ході масштабного обміну з полону окупантів вдалось визволити 144 захисники України.
Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони.
“Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених – 95 оборонців “Азовсталі”. Серед них – 43 військовослужбовці полку “Азов””, – повідомили в ГУР.
Загалом звільнено
59 бійців Національної гвардії;
30 – Військово-морських сил;
28 – Збройних сил України;
17 – Державної прикордонної служби України;
9 – Територіальної оборони;
1 – Національної поліції України.
У ГУР зазначили, що зі звільнених 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19.
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“Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу”, – повідомили в розвідці.
У ГУР підкреслили, що Координаційний штаб продовжує свою роботу з повернення усіх полонених захисників.
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