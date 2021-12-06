Населення України скоротиться до 22 млн. Порятунок – у мігрантах

До кінця ХХІ століття населення України скоротиться до 22 мільйонів, прогнозують в Національній академії наук України.

Там поки що не бачать шляхів зупинення цього процесу, але вказують, що більшість країн Європи вирішують проблему за рахунок мігрантів.

Скоріше за все, так буде й в Україні, каже заступник директора Інституту демографії НАН України Олександр Гладун.

“Україна цікавитиме мігрантів з азійських країн, Кавказу, колишніх республік Радянського Союзу. І за рахунок цього, можливо, вдасться стабілізувати чисельність населення. Поки що немає передумов, аби зробити це за рахунок природного чинника”, – цитує директора пресслужба НАН.

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Чому населення зменшується?

Науковець визнає, що на скорочення українського населення впливає і пандемія, але остаточні оцінки можна буде дати лише по її завершенню.

У структурі причин смерті коронавірус посідає третє місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань, додав Гладунець.

Окрім того, в Україні вища, ніж в Європі, смертність, і нижча народжуваність.

Тим часом більшість опитаних українців стверджують, що не можуть дозволити собі мати двох і більше дітей через економічні причини – низьку заробітну платню, відсутність власного житла і нерозвинену соціальну інфраструктуру – відсутність достатньої кількості дитсадків і гнучкої системи роботи.

У НАН зазначають, що змінилася і репродуктивна поведінка жінок: спочатку вони навчаються та роблять кар’єру, а вже потім створюють сім’ю і народжують дітей.

Крім того, в Україні спостерігається статевий дисбаланс на користь жінок (у вікових групах старших 35 років). Попри те, що хлопчиків народжується більше, ніж дівчаток, поступово співвідношення змінюється через високу смертність чоловіків працездатного віку.

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Прогноз ООН

Нещодавно свій прогноз щодо демографічної ситуації в Україні опублікувала ООН. За ним, до 2050 року населення України може скоротитися до 35 мільйонів.

“Населення України скорочується одним із найшвидших у світі темпів, та, ймовірно, зменшиться до 35 мільйонів до 2050 року.

Низький коефіцієнт народжуваності, високий рівень смертності та постійний ріст рівня зовнішньої міграції руйнують людський капітал України, а отже й основу для сталого розвитку, йдеться в аналітичній довідці ООН “Демографічні процеси”.

В ООН зазначають, що недостатній рівень добробуту та відсутність у жінок можливостей поєднувати кар’єру й догляд за дітьми залишається одним із чинників, які заважають українцям мати бажану кількість дітей.

В Україні – один з найвищих рівнів смертності в Європі, особливо серед чоловіків.

“Близько третини українців помирає у віці до 65 років. Понад половині цих смертей можна запобігти”, – йдеться у звіті.

Окрім того, за межами країни постійно перебуває близько трьох мільйонів українців. Майже половина українських мігрантів зайнята на низькокваліфікованих роботах.

А зростання кількості українських студентів за кордоном збільшує відтік кадрів. Повернутися планують лише деякі з них. Це спричиняє нестачу робочої сили в різних секторах економіки та регіонах України, наголошують в ООН.

“Низький рівень народжуваності навряд чи зміниться за будь-якого сценарію. Тому необхідні політичні заходи для забезпечення розвитку та ефективного використання людського капіталу країни, а також соціального захисту людей на достатньому рівні через політично та фінансово стабільну систему”, – додають в ООН.

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