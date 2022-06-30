Польща завершила спорудження загородження на кордоні з білоруссю. Польща завбачливо збудувала загородження на кордоні.

Про це інформує у Твіттері Прикордонна служба Польщі.

“25 січня розпочалося будівництво фізичного загородження на польсько-білоруському кордоні. Сьогодні роботи завершуються: 5 місяців інтенсивних робіт, контроль і прийом (виконаних робіт – ред.) вівся будівельними інспекторами, прикордонниками. 186, 25 км, 49 тонн сталі”,- йдеться в повідомленні Прикордонної служби РП.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і глава МВС країни Маріуш Камінський відвідали кордон, де перевірили готовність загородження.

Як підкреслив під час брифінгу для ЗМІ Моравецький, так звана міграційна криза на польсько-білоруському кордоні була “першим акордом” війни, яку згодом розгорнула росія проти України. За його словами, завдяки тому, що Польща завбачливо збудувала загородження на кордоні з РБ, зараз Варшава може сконцентруватися на основному: допомогти зберегти суверенітет і територіальну цілісність України.

Читайте також: ЩО ДАЄ УКРАЇНІ СТАТУС КАНДИДАТА НА ЧЛЕНСТВО У ЄС

Своєю чергою Камінський повідомив, що з перспективи подій останніх місяців чітко видно, що сценарій нелегальної міграції, що розпочався в середині минулого року на польсько-білоруському кордоні, був “елементом плану з дестабілізації ситуації в усьому регіоні”.

Як очікується, встановлення електронних систем спостереження і контролю на “стіні” триватиме до середини вересня.

Як повідомляв Укрінформ, загородження заввишки п’ять метрів простягнеться на 186 кілометрів. Загальна вартість проєкту разом із технічним оснащенням сягне 1,6 млрд злотих – близько 400 млн дол. Роботи планують завершити до 30 червня цього року.

Як зазначається, “стіна” на кордоні матиме 24 отвори для великих звірів, 140 отворів – для невеликих звірів, а також водопропускні труби.

Читайте також: Мотузяник розповів про безпекову ситуацію на кордоні з білоруссю

З 1 липня уряд Польщі не продовжуватиме обмежень на перебування сторонніх осіб поблизу кордону з рб.

За інформацією польських прикордонників, від початку цього року польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути близько шести тисяч мігрантів.

Польща та країни Балтії торік звинуватили білорусь та рф у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку на кордоні.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!

або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia