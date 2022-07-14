Внаслідок ракетного удару російськими військами по центру Вінниці загинули 8 людей, серед них – одна дитина.
Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
“російські ракети поцілили по центру Вінниці. 8 загиблих, серед них маленька дитина. Є поранені. Це черговий злочин окупантів в нашому мирному місті глибоко в тилу”, – зазначив він.
Читайте також: ПОСТАВКИ ЗБРОЇ УКРАЇНІ. ПЕРЕДАНО МЕНШЕ 40% ОБІЦЯНОЇ ЗБРОЇ
Як повідомляв Укрінформ, російські загарбники 14 липня вдарили ракетами по центру Вінниці. Зруйнована будівля з офісними приміщеннями, постраждали довколишні житлові будинки.
Раніше була інформація про шістьох поранених і двох загиблих, одна з яких – маленька дитина.
Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!
або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia