Внаслідок ракетного удару російськими військами по центру Вінниці загинули 8 людей, серед них – одна дитина.

Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

“російські ракети поцілили по центру Вінниці. 8 загиблих, серед них маленька дитина. Є поранені. Це черговий злочин окупантів в нашому мирному місті глибоко в тилу”, – зазначив він.

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Як повідомляв Укрінформ, російські загарбники 14 липня вдарили ракетами по центру Вінниці. Зруйнована будівля з офісними приміщеннями, постраждали довколишні житлові будинки.

Раніше була інформація про шістьох поранених і двох загиблих, одна з яких – маленька дитина.

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