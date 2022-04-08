Росіяни розстріляли вокзал у Краматорську: десятки загиблих

Російські окупанти атакували ракетами залізничний вокзал у Краматорську, у результаті чого мінімум 30 людей загинули та понад 100 отримали поранення.

Джерело: начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram, Укрзалізниця у Telegram

Пряма мова Кириленка: “Касетним Іскандером – по залізничному вокзалу Краматорська вдарили російські фашисти (пізніше Кириленко повідомив, що за уточненою інформацією, краматорський вокзал був атакований “Точкою-У” – ред.).

Поліція та рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей”.

За словами Кириленка, під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, оскільки відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України. Голова облВА підкреслив, що російські окупанти “добре знали, куди цілять і чого хочуть: вони хочуть посіяти паніку і страх, хочуть взяти у заручники якомога більше мирних людей”.

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За даними Укрзалізниці, на вокзал Краматорська прилетіло 2 ракети, у результаті чого більше 30 людей загинули та понад 100 осіб отримали поранення. Серед загиблих щонайменше 4 дитини.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував фото залишків ракети. Для довідки: Варто зазначити, що балістичні оперативно-тактичні ракетні комплекси “Іскандер” є тільки у росіян, тоді як ракетні комплекси “Точка-У” є і в Росії, і в Україні. Російські окупанти можуть використовувати “Точку-У”, щоб убиваючи українське населення (на вокзалі переважно були жінки, діти та люди літнього віку, які хотіли евакуюватися – ред.), звинувачувати у обстрілах Україну. Росія вже не раз використовувала таку тактику. Наприклад, у 2014 році російські військові з “Бука” збили малазійський Боїнг, тоді Росія теж намагалась перекласти відповідальність на Україну.

Краматорськ перебуває під повним контролем України.

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