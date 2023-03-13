СБУ остаточно підтвердила особу героя, котрого росіяни розстріляли за гасло «Слава Україні»

Слідчі Служби безпеки встановили, що українським військовим, котрого росіяни розстріляли після гасла “Слава Україні!”, був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорович.

Підтвердити дані Героя вдалося після комплексу слідчих дій, що містили спілкування з рідними та побратимами загиблого, а також опрацювання фото- та відеоматеріалів.

Також СБУ отримала висновок судової портретної експертизи, якою підтверджено, що військовий на відео – саме Олександр Мацієвський.

Це справжній Герой, який, навіть дивлячись в обличчя смерті, продемонстрував усьому світу, що таке українська і незламність. Саме такі захисники сьогодні боронять нашу землю, а значить – ворог обов’язково буде розбитий. Бо Велика Перемога України складається із героїчних вчинків таких людей, як Олександр Мацієвський. Герою слава! Героям слава! Україні слава!” – зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Очільник Служби безпеки додав, що спецслужби працюють над ідентифікацією росіян, які вчинили цей кривий злочин.

Малюк наголосив, що країна зробить все, аби ці нелюди понесли заслужене покарання.

6 березня в мережу потрапило відео з тортурами росіян щодо українського військовополоненого – вони розстріляли беззбройного чоловіка. Останніми словами українського захисника було гасло “Слава Україні!”. Після чого росіяни демонстративно розстріляли його, не припинивши зйомок.

Довідка. Олександр Мацієвський призваний на військову службу у березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецькій області.

Як встановити СБУ, Олександра Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року. Його тіло повернулося назад у лютому 2023 року.

Наразі СБУ вживає комплексні заходи для встановлення військовослужбовців РФ, які скоїли цей злочин. Досудове розслідування розроблено за 438 статтею Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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В Організації Об’єднаних Націй вивчають відео, на якому зафіксовано розстріл українського військовополоненого. В ООН вважають, що відео може бути справжнім.

Державний департамент США знає про “жахливе відео” розстрілу беззбройного українського армійця, який перебував в російському полоні, заявив речник Нед Прайс.

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців та закликав у єдності відповісти на гасло “Слава Україні!”, котре вимовив полонений український військовослужбовець. Росіяни розстріляли беззбройного армійця.

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