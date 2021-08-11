Україна на літніх Олімпійських іграх в Токіо здобула 19 нагород та посіла 44-е місце в медальному заліку. Ще 10 нагород здобули уродженці України в складі інших країн.

Артем Долгопят взяв “золото” в спортивній гімнастиці у вільних вправах для Ізраїлю

Артем Долгопят разом з батьками емігрував до Ізраїлю в 2009 році, коли йому було ще 12 років. Але починав займатися гімнастикою він в Україні.

Саме Артем став найуспішнішим з ексукраїнців: отримав золоту нагороду в спортивній гімнастиці у вільних вправах.

Україна саме на цих Іграх вперше в історії залишилася без медалей в спортивній гімнастиці.



Артем Долгопят / Фото: Getty Images

Марина Голядкіна виграла “золото” у складі команди ОКР в артистичному плаванні

Уродженка Донецьку Марина Голядкіна до 2014 року виступала за Україну, але потім змінила громадянство на російське: “Ситуація склалася таким чином в Україні на той момент часу. І мені хочеться вийти на новий рівень в російському синхронному плаванні, хочеться бути кращою, хочеться прогресувати, вчитися новому, а Росія на провідній позиції в світі”

Разом з командою ОКР вона взяла золото в командних змаганнях в артистичному плаванні.



Марина Голодякіна / Фото: інстаграм

Ірина Зарецька виборола “срібло” в карате для Азербайджану

Дівчина народилася в Одесі і виступала за Україну до 2015 року, ставши дворазовою чемпіонкою Європи серед молоді та чемпіонкою світу серед юніорів, а потім завоювала “бронзу” світу і Європи на дорослому рівні. Пізніше українка прийняла фінансову пропозицію з Азербайджану і змінила громадянство.

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Ірина Зарецька​ / Фото: Getty Images

Анастасія Близнюк у складі ОКР виборола “срібло” з художньої гімнастики

Народилася в Запоріжжі, де в той час грав її батько воротар Ілля Близнюк. Пізніше сім’я переїхала в Росію, коли Ілля став гравцем Ростельмаш, а згодом виступав і за інші російські клуби. Батько гімнастки виступав за збірну України, але донька зробила вибір на користь Росії.

“Срібло” у складі ОКР отримала Близнюк. Для неї це вже третя олімпійська нагорода.



Анастасія Близнюк / Фото: Getty Images

“Бронза” веслувальника Сергія Тарновського для скарбнички Молдови

Веслувальник Сергій Тарновський з 2013 року виступає в складі Молдови. Відбув 4 роки дискваліфікації за допінг та в Токіо став третім в каное-одиночці на дистанції 1000 м.

Українці Павло Алтухов та Юрій Вандюк не змогли пробитися в фінальний заплив у цій дисципліні.



Сергій Тарновський / Фото: Getty Images

Борчиня Марія Стадник принесла “бронзу” команді Азербайджану

Марія Стадник виступає за Азербайджан з 2007 року, але продовжує тренуватись в Україні. Вона не витримала конкуренції з нашою олімпійською чемпіонкою Іриною Мерлені.

На Іграх в Токіо Марія завоювала вже свою четверту олімпійську нагороду – “бронзу”. Тепер на рахунку Стадник 2 “срібла” та 2 “бронзи” Олімпіади.

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Марія Стадник​ / Фото: Getty Images

Олександр Бондар приніс ОКР “бронзу” стрибків у воду

Бондар народився і виріс в Луганську. Виступав під українським прапором до 2014 року, а потім несподівано оголосив про завершення кар’єри. Але через рік “сплив” у Росії, забравши з собою з Луганська батьків.



Олександр Бондар​ / Фото: Getty Images

Ірина Кіндзерська виборола Азербайджану “бронзу” з дзюдо

Кіндзерська народилася в Кам’янець-Подільському. На Іграх в Лондоні-2012 посіла п’яте місце, що було найкращим результатом наших дзюдоїсток до “бронзи” Дарії Білодід. У 2017 році вийшла заміж за азербайджанця, змінила громадянство і стала виступати за Азербайджан.

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Ірина Кіндзерська​ / Фото: Getty Images

“Бронза” Антона Плесного у важкій атлетиці для Грузії

Антон Плесной родом із Донеччини, у складі України виступав на юнацькому ЧЄ. В 2018 році отримав громадянство Грузії та на Олімпіаді в Токіо став третім у важкій атлетиці в категорії до 96 кг. Антон впевнений, що Україна не допомагає своїм спортсменам.



Антон Плесной​ / Фото: Getty Images

Гліб Бакши став бронзовим призером у боксі

Боксер Гліб Бакши разом з нашим Олександром Хижняком був одним з фаворитів у своїй ваговій категорії. У півфіналі поступився майбутньому олімпійському чемпіону Еберту Соузі і приніс в скарбничку збірної ОКР бронзову нагороду.

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Гліб Бакши / Фото: sports.ru

Українці, які також варті уваги

Також Україну може згадувати сьогоднішній німець Дмитро Овчаров, який залишається одним з лідерів світового настільного тенісу.

Він народився в 1988 році в Києві, але в 1992 році батьки вирішили емігрувати в Німеччину. Там Овчаров і виріс як спортсмен, а в Токіо він отримав одразу дві медалі – бронзу в особистих змаганнях та срібло в команді.

Харківський тренер Олександр Горбачук в 2019 році ледь не позбувся посади в збірній Японії, коли дав ляпаса своєму підопічному, але відбувся лише піврічної дискваліфікацією. А на Олімпіаді в Токіо сенсаційно привів команду Японії до “золота”, перемігши у фіналі ОКР.

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