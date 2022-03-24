Сьогодні відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими

Сьогодні, 24 березня, за наказом Володимира Зеленського пройшов перший повноцінний обмін військовополоненими. Як наслідок, додому з пазурів ворога повернеться десятеро Захисників України. Крім них, ще 19 цивільних моряків. Про це розповіла віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, в обмін на десятьох захоплених окупантів Україна змога повернути стільки ж своїх захисників.

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«Також ми відправили 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували зі затопленого судна біля Одеси. У результаті цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків з рятувального судна «Сапфір». Їх захопили окупанти під час спроби забрати наших військових з острова Зміїний», — зазначила Ірина Верещук.

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