Україна готується прийняти 5 тис. біженців з Афганістану і розмістити їх у в’язницях

Міністерство внутрішніх справ розглядає ймовірність прибуття в Україну понад 5 тис. біженців з Афганістану, які масово тікають із захопленої талібами країни.

У відомстві вважають, що існуючі в Україні 3 центри тимчасового перебування іноземців не зможуть витримати такий наплив мігрантів.

Про це пише видання “Dетектів-Info”, посилаючись на копію листа від міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського прем’єр-міністру Денису Шмигалю, яке опинилося в розпорядженні журналістів видання.

У ньому глава МВС зазначає занепокоєння Державної міграційної служби, представники якої прогнозують, що Україна не зможе витримати навалу афганських біженців. На підтвердження цього наводяться розрахунки, згідно з якими наявні пункти прийому біженців зможуть прийняти не більше 1,5 тис. осіб.

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У відомстві зазначили, що пропускну спроможність пунктів можна збільшити шляхом установки наметових містечок на 300 місць і залучення депортаційних центрів у Волинській, Чернігівській і Миколаївській областях. Однак, цього все одно не вистачить для прийому біженців з Афганістану.

Тому в МВС виступили з ініціативою про розміщення інших 3 тис. біженців на території законсервованих в’язниць у Київській області, які виставлені на продаж у рамках так званого “розпродажу в’язниць”. При цьому в них необхідно провести капітальний ремонт.

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Видання повідомляє, що в Міністерстві юстиції подібну ідею сприйняли негативно. Відомство не бажає віддавати привабливі з точки зору можливої ​​приватизації в’язниці для розміщення афганських біженців, тому запропонувало направити мігрантів в інші установи – Черкаську колонію №62, Чернігівську колонію №44 та Кременчуцьку колонію №69.

Як повідомляли Українські Новини, у Міністерства юстиції ніяк не виходить продати одну з колоній, в якій МВС пропонує розмістити афганських мігрантів. Йдеться про Ірпінський виправний центр у Київській області.

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